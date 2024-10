NOS Sanne (36) kreeg eerder dit jaar euthanasie verleend op grond van ernstig psychisch lijden

NOS Nieuws • vandaag, 06:46 • Aangepast vandaag, 09:17 Psychiatrie praat over richtlijn euthanasie bij psychisch lijden, terwijl werkveld ruziet Bauke Haanstra redacteur Binnenland Bauke Haanstra redacteur Binnenland

Het is voor sommige mensen de enige uitweg wanneer therapie na therapie geen verlichting biedt: euthanasie bij ernstig psychisch lijden. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) buigt zich vanaf deze maand over de bestaande richtlijn die hiervoor geldt.

De huidige regels staan beschreven in de richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis' van de beroepsvereniging, die ongeveer iedere zes jaar wordt herzien. Die geplande herziening komt op een moment dat daar bij sommige psychiaters sterke behoefte aan is.

Prominente psychiaters discussiëren al maanden fel over de vraag of euthanasie bij psychisch lijden ook aan jonge mensen verleend mag worden. Binnen de huidige regels kan dat wanneer er aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Zo moet er niet alleen sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, maar moet er ook in het eerste stadium al een tweede psychiater bij alle afwegingen worden betrokken.

Er zijn psychiaters die van mening zijn dat bij jongere patiënten bijna per definitie niet goed vast te stellen is of het ernstige lijden op de langere duur aanhoudt en de situatie daarmee uitzichtloos is.

Radboud Marijnissen is psychiater in het Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter van de euthanasiecommissie van de NVvP. "Die behoedzaamheid en zorgvuldigheid is al geborgd in de huidige richtlijn. Tegelijkertijd zien we nu wel een toename in ingewilligde euthanasiewensen."

Grote uitzondering Artsen deden vorig jaar 138 meldingen van euthanasie bij ernstig psychisch lijden bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Daarbij ging het in 22 gevallen om mensen jonger dan 40 jaar. Ter vergelijking: in 2018 waren er 67 meldingen van euthanasie bij psychisch lijden. In 10 gevallen ging het om mensen jonger dan 40. De laatste jaren is er in deze cijfers dus een stijging te zien, maar op ruim 9000 euthanasiegevallen per jaar gaat het nog altijd om de grote uitzondering.

Volgens Marijnissen is de toename in ingewilligde euthanasieverzoeken belangrijk om mee te wegen in het herzien van de richtlijn. "Ik kan me voorstellen dat we als beroepsgroep kijken wat dit betekent en welke rol de richtlijn hierin kan spelen."

Gezien de brede discussie in de media lijkt het bijna onvermijdelijk dat euthanasie bij jongeren op de agenda komt. De richtlijn wordt officieel herzien op de "meest urgente onderwerpen", zegt Marijnissen.

Uitvoerig onderzoekstraject "Een euthanasietraject op basis van psychisch lijden is complex", benadrukt een woordvoerder van het Expertisecentrum Euthanasie, dat verantwoordelijk is voor de helft van de ingewilligde verzoeken van psychiatrische patiënten. Huisartsen, psychiaters en medisch specialisten behandelden de andere helft van de verzoeken. "Er gaat een maandenlang, soms jarenlang traject aan vooraf waarin onze artsen en verpleegkundigen intensief spreken met patiënten over hun lijden, het leven en de doodswens. Daardoor ontstaat bij velen juist ruimte om verder te kunnen leven. Uiteindelijk wordt na zorgvuldig onderzoek de euthanasiewens van 1 op de 10 patiënten ingewilligd. Bij jongeren is dit percentage nog vele malen lager." Het Expertisecentrum vindt het belangrijk dat psychiatrische patiënten met een euthanasiewens worden gehoord. "Niemand wil zomaar dood, elk euthanasieverzoek verdient het om serieus genomen te worden. Gelukkig zien we de laatste jaren dat steeds meer psychiaters bereid zijn om het gesprek met hun patiënt aan te gaan, vaak met hulp van een van onze 21 consulenten."

Euthanasie bij psychisch lijden wordt pas verleend na een zorgvuldig proces, benadrukt Expertisecentrum Euthanasie. Dat weet ook Marjan Koning. Haar dochter Sanne kreeg eerder dit jaar euthanasie verleend, op 36-jarige leeftijd.

Stemmen in haar hoofd

"Als kind was Sanne heel sociaal en open, ze was altijd bezig met kinderen om haar heen", vertelt Koning. "In groep 8 begonnen bij haar de eerste angsten op te spelen, de overstap naar het voortgezet onderwijs vond ze heel eng. In het begin maakten we ons daar niet gelijk zorgen over, later bleek dat alleen wel het begin van allerlei irreële angsten."

"In 3 havo ging het mentaal zo slecht met Sanne dat ze moest worden opgenomen in de jeugdpsychiatrie", vervolgt haar moeder. "Ze kreeg last van dwangklachten. En van stemmen in haar hoofd. Die waren heel dwingend, negatief en destructief. Tijdens die opname deed ze haar eerste suïcidepoging. Ze was toen 16 jaar oud."

NOS De dochter van Marjan Koning kreeg eerder dit jaar euthanasie verleend

"Als ouders is het verschrikkelijk om je kind zo te zien lijden, jarenlang", zegt Koning. "Ze heeft zich altijd moedig ingezet bij alle behandelopties die langskwamen. Soms leek het even beter te gaan maar nooit voor langere tijd."

Waardevol afscheid

Een aantal jaar geleden begon Sanne voor het eerst over haar euthanasiewens. "We schrokken enorm, maar tegelijkertijd begrepen we haar heel goed", vertelt haar moeder. "We hadden haar een goed leven gegund, maar dat zat er gewoon niet meer in."

"Het lange wachten dat volgde, was voor Sanne verschrikkelijk zwaar. Nadat er uiteindelijk een akkoord kwam, heeft ze op haar eigen manier afscheid kunnen nemen. Dat is heel erg waardevol gebleken, voor haarzelf maar ook voor als nabestaanden in het rouwproces."

Over de discussie onder psychiaters en de herziening van de richtlijn zegt Koning: "De vraag of euthanasie te snel wordt verleend aan jonge mensen kan ik niet beantwoorden. Dat is aan professionals. Elk persoon bewandelt zijn eigen pad en het is aan omstanders, naasten en hulpverleners om mee te lopen en oog te hebben voor de uitzichtloosheid. Die erkenning is wezenlijk bij psychisch lijden."

Herziening af

Wat er uit de herziening van de richtlijn komt, moet nog blijken. "In de loop van dit najaar wordt helder wat voor ons de meest urgente punten zijn", zegt Marijnissen. "Eind 2025 moet de herziening naar verwachting af zijn."

Hulp nodig? Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.