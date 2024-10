ANP Filmon Tesfu

NOS Sport • vandaag, 06:00 Marathondebutant Tesfu droomt van Spelen met Nederland na vlucht uit Eritrea

Zijn familie in Eritrea is amper op de hoogte dat Filmon Tesfu in Nederland als atleet flink aan de weg timmert bij wegwedstrijden. De 31-jarige Tesfu, jaren geleden gevlucht uit zijn geboorteland, debuteert zondag in Amsterdam op de marathon.

Een tijd rond de 2 uur en 10 minuten is het doel, maar uiteindelijk moeten zijn inspanningen op de klassieke afstand van iets meer dan 42 kilometer leiden tot een startbewijs voor de Olympische Spelen. "Los Angeles 2028, misschien", blikt hij glimlachend vooruit.

3:15 Marathondebutant Tesfu werkt als lasser, maar droomt al van Spelen met Nederland

Tesfu staat, ondanks zijn 31 jaar, nog aan het begin van zijn loopbaan als wegatleet. Maar hij heeft al een lange weg afgelegd. Op jonge leeftijd besloot hij zijn geboorteland te ontvluchten. Een leven als soldaat in het land van dictator Isaias Afewerki zag hij niet zitten.

Na vele omzwervingen door Afrika, waarbij hij met een groep mannen door Ethiopië, Sudan en de Sahara trok, lukte het hem uiteindelijk Libië te bereiken en van daaruit met de boot naar Italië te vluchten.

Tesfu slaagde er vervolgens in zonder kaartje met de trein Nederland te bereiken, waar hij uiteindelijk in Den Helder neerstreek. Hij ging voetballen, zijn eerste sportliefde. Vrienden attendeerden hem op het feit dat hij aardig kon lopen en daar ook maar eens mee aan de slag moest.

Lasser

Tesfu meldde zich in 2017 bij atletiekvereniging Sportlust in Den Helder. Hij heeft inmiddels ook een opleiding als lasser afgerond en daar verdient hij drie dagen per week zijn geld mee.

Daarnaast rent hij. Zoveel mogelijk. Op weg naar zijn marathondebuut in Amsterdam voerde hij de kilometers en trainingsintensiteit op. "Ik ben heel blij dat ik werken met hardlopen kan combineren. In de toekomst wil ik meer gaan trainen, meer sponsors vinden, zodat ik wat minder hoef te werken."

Tesfu is zo'n vier jaar in bezit van een Nederlands paspoort. Trots is hij op zijn verzameling medailles bij Nederlandse kampioenschappen. "Het zijn er negen", meldt hij. Twee daarvan zijn extra bijzonder voor hem: "De eerste, brons, die ik won bij de NK indoor op de 3.000 meter. En de medaille (zilver) van de 10 kilometer op de weg."

Inmiddels liep hij voor Nederland ook drie internationale kampioenschappen. De laatste keer was in juni bij de EK in Rome. Daar eindigde hij, na een voortvarende start, als negentiende op de halve marathon. "Met het lopen in het oranje-shirt kwam er een droom voor mij uit", zegt de atleet, die ook al twee keer voor zijn nieuwe vaderland zijn opwachting maakte bij de Europese crosskampioenschappen.

ANP Marathonloper Filmon Tesfu

Sinds 2022 werkt Tesfu met trainster Grete Koens. Zij moet hem de komende jaren verder brengen met zijn loopambities. "Toen ik begon met atletiek liep ik niet vooraan. Ik vond voetbal eigenlijk leuker. Bij Sportlust kwam ik erachter dat ik best goed kon hardlopen, bij Koens heb ik geleerd dat ik niet één dag heel hard moet trainen waardoor ik de dag erop heel moe ben, maar dat ik zo moet trainen dat ik de dag erna niet heel moe ben", legt hij uit.

Gevangenis

Hoe zijn atletiekloopbaan ook gaat verlopen, een terugkeer naar Eritrea zit er niet in. "Dan kom ik in de gevangenis ben ik bang. Of ik word gedood", zegt hij stellig. "In Eritrea moet je op je achttiende het leger in. Dan komen ze je halen. Ik wilde geen soldaat worden, zoals mijn vader al vanaf zijn veertiende is."

Marathon Amsterdam live bij de NOS Komende zondag is de marathon van Amsterdam live te volgen bij de NOS. Vanaf 8.55 uur is de marathon te zien op NPO 1 en via een stream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Léon Haan en Michel Butter.

Het contact met zijn achtergebleven familieleden verloopt altijd via de telefoon. "Mijn vader, moeder en zussen zijn nog in Eritrea. Mijn jongere broer woont in Utrecht. Hij is een jaar na mij gevlucht. Ik was toen zelf nog onderweg. Mijn moeder vertel ik heel weinig over mijn atletiekleven. Ze is heel bang dat ik mijn benen breek. Ze wordt altijd zenuwachtig en bang. Ze heeft minder verstand van sport. En ik ben heel gelukkig in Nederland."

Zondag wordt Tesfu bij zijn marathondebuut geholpen door 'haas' Bart van Nunen. In zijn groep aan de start staan ook Tom Hendriks en Noah Schutte, ook goede lopers op de langere afstanden. "Ik wil de halve afstand in 1 uur en 5 minuten doen. Dan is een tijd rond de 2.10 mogelijk. Het kan met meer training en ervaring wel sneller", kijkt Tesfu vooruit. "En het moet mogelijk zijn een olympische marathon te lopen. Dat zou het allermooiste zijn."