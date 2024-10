Choukoud kiest na teleurstellende Spelen voor marathon van Amsterdam

Khalid Choukoud loopt op zondag 20 oktober de marathon van Amsterdam. Het wordt de eerste marathon voor de 38-jarige Hagenaar sinds zijn optreden op de Olympische Spelen van Parijs. Choukoud stelde daar teleur met een tijd van 2.15.37 en de 58e plaats. De beste Nederlandse marathonloper, Abdi Nageeye, loopt niet in de hoofdstad. Nageeye zal in november deelnemen aan de marathon van New York. Ook de Ethiopiër Tamirat Tola, olympisch kampioen en titelverdediger in New York, staat daar op de deelnemerslijst.