Van de Wouw maakt zich na lastige halve finale klaar voor WK-finale op sprinttoernooi

Baansprintster Hetty van de Wouw heeft zich geplaatst voor de finale op het individuele sprinttoernooi. In de halve finales bij de WK baanwielrennen in Ballerup rekende ze af met de sterke Britse Sophie Capewell.

Van de Wouw verloor in de halve finale nog de eerste sprint tegen Capewell, maar revancheerde zich in de tweede sprint. Al had die sprint wel een staartje: Van de Wouw dook in de laatste rechte lijn namelijk onder de rode sprinterslijn, en dat mag niet.