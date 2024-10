AFP Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in Austin

NOS Sport • vandaag, 20:37 Verstappen zet derde tijd neer in training in Austin, achter Sainz en Leclerc

Max Verstappen heeft de derde tijd gereden in de eerste - en enige- vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Zijn titelrivaal Lando Norris (McLaren) noteerde de vierde tijd, in een rommelige ronde. Carlos Sainz was de snelste in de sessie, voor zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Later vanavond, om 23.30 uur Nederlandse tijd, wordt de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag verreden.

Na drie weken zonder actie werden de v6-turbomotoren van de Formule 1 eindelijk weer aangeslingerd. Na de Grand Prix van Singapore, die op 22 september werd verreden, kwam de Formule 1 in een 'herfststop' terecht.

Spin Hamilton

Lewis Hamilton was de eerste die een serieus spannend moment meemaakte. Hij verloor in de snelle S-bochtencombinatie de controle en zijn Mercedes spinde op hoge snelheid rond. De zevenvoudig wereldkampioen bleef ver verwijderd van de muren, maar werd wel meteen goed wakker geschud.

Zijn teamgenoot George Russell had op dezelfde plek een hachelijk moment en ging even later in de rondte in bocht 1. Ook andere rijders kwamen in de problemen op de opnieuw geasfalteerde baan.

NOS

Terwijl Verstappen en Sergio Pérez als enige rijders al vroeg naar de zachte band gingen, kreeg Zhou Guanyu te maken met motorpech. De Chinees reed met een tekort aan vermogen de pitstraat in.

Relletje

Het weekend in Texas begon donderdag weer eens met een relletje. Red Bull Racing zou gebruik hebben gemaakt van een verdacht trucje met de auto's van Verstappen en zijn stalgenoot Pérez. Simpel gezegd zou het team in staat zijn tussen de kwalificatie en de race vanuit de cockpit de rijhoogte van de auto te veranderen. Dat is verboden.

Volgens Red Bull kon het systeem tijdens een weekend niet gebruikt worden, en is er dus geen voordeel uitgehaald. Toch moest de auto voor dit weekend worden aangepast.