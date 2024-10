Reuters Max Verstappen in actie tijdens de GP in Austin

NOS Sport • gisteren, 20:37 • Aangepast vandaag, 00:26 Verstappen pakt poleposition voor sprintrace in Austin, Norris vierde

Max Verstappen heeft de poleposition voor de sprintrace voor de Grand Prix van de Verenigde Staten veroverd. Verstappen was twaalf duizendsten sneller dan George Russell. Lando Norris start de sprintrace, waarin er acht punten klaarliggen voor de winnaar, als vierde.

Na drie weken zonder actie werden de v6-turbomotoren van de Formule 1 eindelijk weer aangeslingerd. Na de Grand Prix van Singapore, die op 22 september werd verreden, kwam de Formule 1 in een 'herfststop' terecht.

Save van Albon

In de eerste sessie plaatste Alexander Albon wellicht de redding van het jaar. De Williams-rijder verloor zijn auto in de voorlaatste bocht, draaide een volledige spin, maar ving zijn auto op en kon zijn weg zonder schade vervolgen. Zijn tijd was uiteraard niet voldoende, net als die van Oscar Piastri, die in zijn tweede poging buiten de baanlimieten kwam en er na één sessie uitlag: P16.

De tweede sessie kende, niet voor het eerst dit jaar, Sergio Pérez als slachtoffer. De Red Bull-coureur reed geen goede ronde en werd elfde.

In de slotsessie was Verstappen de laatste van de topcoureurs die zijn tijd neerzette, en zijn ronde was goed genoeg voor de pole. Zijn titelrivaal Norris staat achter Russell en Charles Leclerc op de startgrid voor de sprintrace, die morgen om 20.00 uur verreden wordt.

NOS

Eerder op de dag reed Verstappen de derde tijd in de eerste - en enige - vrije training. Zijn titelrivaal Norris (McLaren) noteerde de vierde tijd, in een rommelige ronde. Carlos Sainz was de snelste in de sessie, voor zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Relletje

Het weekend in Texas begon donderdag weer eens met een relletje. Red Bull Racing zou gebruik hebben gemaakt van een verdacht trucje met de auto's van Verstappen en zijn stalgenoot Pérez. Simpel gezegd zou het team in staat zijn tussen de kwalificatie en de race vanuit de cockpit de rijhoogte van de auto te veranderen. Dat is verboden.

Volgens Red Bull kon het systeem tijdens een weekend niet gebruikt worden, en is er dus geen voordeel uitgehaald. Toch moest de auto voor dit weekend worden aangepast.