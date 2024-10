Italië moet van rechter twaalf migranten weer ophalen uit Albanees opvangcentrum

Italië-correspondent Heleen d'Haens:

"Juridische onzekerheid over het Albanië-plan van Meloni was er al vanaf het begin, dit is immers onontgonnen terrein. Maar dat het zo snel misloopt, is voor de Italiaanse premier een blamage.

Het centrum in Albanië is een stokpaardje van haar beleid: ze heeft er de komende vijf jaar tenminste een half miljard euro voor uitgetrokken. Ze wijst er regelmatig op dat andere Europese landen geïnteresseerd zijn in het experiment.

Meloni zal het hier dan ook zeker niet bij laten zitten. Haar ministers speculeren al over een hoger beroep, of zelfs een wetswijziging. Maar tot het zover is moet de regering zich naar deze uitspraak voegen. Daardoor zal het centrum in Albanië waarschijnlijk grotendeels ongebruikt blijven."