ANP Een filiaal van Rabobank in Rotterdam

NOS Nieuws • vandaag, 17:37 Rabobank stuurde elke maand 10.000 klanten weg na strenger witwasbeleid

Rabobank heeft de afgelopen tijd maandelijks zo'n 10.000 klanten de deur gewezen. Rabobank-bestuurder Philippe Vollot zegt dat in een video-opname die is gepubliceerd door Follow The Money (FTM). De opname werd in september gemaakt op een interne bedrijfsbijeenkomst waarop Vollot sprak over de aanpak van witwasrisico's.

Banken moeten hun klanten controleren op dit soort risico's. Als ze een risico zien, moeten ze de klant onderzoeken en een melding doen bij de autoriteiten. Wanneer een klant geen geruststellende uitleg kan geven, moet de bank de relatie beëindigen.

Interne bijeenkomst

Rabobank is in dit proces strenger geworden. Twee jaar geleden nam de bank elke maand afscheid van zo'n duizend klanten, maar dat is volgens Vollot dus vertienvoudigd.

"We zijn veel beter geworden in het identificeren van klanten die boven onze risicobereidheid uitkwamen", zegt de bestuurder. Het gaat daarbij volgens hem niet alleen om "slechte mensen", maar ook om klanten waar de bank zich niet "comfortabel" bij voelt gezien de wetten en regels waaraan de bank zich moet houden.

De versnelling in het beëindigen van klantcontacten komt in een periode waarin Rabobank onder een vergrootglas ligt. Sinds eind 2022 doet het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de bank vanwege mogelijke nalatigheid bij antiwitwascontroles.

In datzelfde jaar kwam ook Vollot in dienst bij de bank, die ruim 8 miljoen particuliere klanten en 800.000 zakelijke klanten heeft. Hij is verantwoordelijk voor de aanpak van financieel-economische misdaad bij de bank. Een onderdeel daarvan is een herstelprogramma.

Werken de antiwitwascontroles? Inmiddels werken er ruim 8000 mensen bij Rabobank op de afdeling die financieel-economische criminaliteit aanpakt. De bank gaf er in 2023 zo'n 840 miljoen euro aan uit. Dit moet ervoor zorgen dat de bank voorkomt dat criminelen gebruikmaken van een Rabo-rekening. Ook bij andere banken werken duizenden werknemers aan de witwascontroles. Toch zijn er zorgen dat de controles niet het gewenste effect hebben. Klanten ervaren discriminatie en zien de kosten voor een bankrekening oplopen. Daar komt nog bij dat er twijfels zijn over wat het meldingssysteem precies oplevert. "Bij ongeveer 95 procent van de signalen blijkt het te gaan om vals alarm", schreef de Nederlandse Vereniging van Banken eerder dit jaar.

Een woordvoerder van de bank bevestigt de groei van het aantal mensen van wie afscheid is genomen. "De afgelopen maanden hebben om verschillende redenen geleid tot een piek", zegt de woordvoerder. Het gaat om een inhaalslag op meerdere vlakken.

Zo heeft Rabobank klanten geschrapt die betrokken zijn geweest bij fraudezaken, maar ook klanten die niet bereid waren om gegevens te verstrekken die de bank nodig heeft voor hun antiwitwascontroles.

Daarnaast heeft de bank de eigen administratie bijgewerkt en afscheid genomen van zakelijke klanten die inmiddels geen eigen bedrijf meer hebben. En er was nog een groep klanten die zelf bij de bank weg wilde.

"De aantallen nemen gestaag af", zegt de woordvoerder nu. "Met de verwachting dat de volumes normaliseren na voltooiing van het herstelprogramma."