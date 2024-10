VVD en D66: inentingsplicht in kinderopvang bij lage vaccinatiegraad

Via dat programma worden kinderen ingeënt tegen ziekten als mazelen en kinkhoest. De verplichting zou moeten ingaan als de vaccinatiegraad (het percentage gevaccineerde kinderen) is gedaald tot onder de 92 procent ('de kritieke ondergrens'). Ook medewerkers zouden moeten zijn geprikt.

'Collectieve verantwoordelijkheid'

Of er een Kamermeerderheid is voor het voorstel, is nog niet duidelijk. Onder meer NSC en BBB lieten zich er al kritisch over uit.

Enkele jaren geleden was er ook al een initiatiefwet over vaccinatie in de kinderopvang. Dat voorstel (ook van D66) moest kinderopvangorganisaties de mogelijkheid geven om kinderen die niet waren ingeënt, te weigeren. Dat voorstel werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar strandde in 2022 in de Eerste Kamer.