Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang

Bijna de hele Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van D66 verworpen, dat kinderopvangorganisaties de mogelijkheid moest bieden om kinderen te weigeren die niet tegen besmettelijke kinderziektes als polio en rode hond zijn gevaccineerd.

Het voorstel was vóór corona met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer, maar bleek in het postcoronatijdperk ongewenste effecten te hebben.

Het voorstel was bedoeld om ouders de keuze te bieden voor een crèche met alleen kinderen die hun prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad. Inmiddels, twee jaar later, vallen ook covid-vaccinaties onder dat Rijksvaccinatieprogramma en zouden er ook personeelsleden zonder coronaprik mee geweigerd kunnen worden.

Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) onderkende dat probleem en wilde het voorstel met een zogeheten novelle 'repareren', maar de Eerste Kamer ziet daar niets in.

Als Van Meenen met het plan verder wil, moet hij met een heel nieuw wetsvoorstel komen, waarin van het begin af aan duidelijk is dat het alleen betrekking heeft op de basisvaccinaties tegen kinderziektes en niets te maken heeft met vaccinaties voor volwassenen tegen bijvoorbeeld corona.

Het Kamerlid laten weten dat hij "niet alleen als mede-indiener, maar ook als opa" erg teleurgesteld is. "En vele ouders en grootouders met mij. Na het debat heb ik aangegeven de bezwaren te erkennen en de wet aan te willen passen, maar die kans heb ik niet gekregen. De wet is nooit bedoeld om corona-vaccinaties verplicht te stellen. De wet is bedoeld om kinderen te beschermen en ouders zekerheid te bieden."