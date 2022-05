D66 past wetsvoorstel vaccinaties kinderopvang aan

D66 past het wetsvoorstel aan dat kinderopvangorganisaties de mogelijkheid moet geven om kinderen te weigeren die niet zijn gevaccineerd tegen besmettelijke kinderziektes als polio, de bof en rodehond. Dat voorstel ligt al in de Eerste Kamer, maar bleek in het post-coronatijdperk ongewenste effecten te hebben.

De Tweede Kamer stemde net voor corona in met het wetsvoorstel, dat is bedoeld om ouders de keuze te bieden voor een crèche met alleen kinderen die hun prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad.

Inmiddels, twee jaar later, maken ook de covid-vaccinaties voor volwassenen deel uit van dat Rijksvaccinatieprogramma. En dat zou kunnen betekenen dat ook personeel zonder coronaprik geweigerd kan worden.

Onaangenaam verrast

Tweede Kamerlid Van Meenen (D66), die het wetsvoorstel in de Eerste Kamer verdedigde, was onaangenaam verrast door deze wending, net als veel senatoren van zowel coalitie- als oppositiepartijen. Want op deze manier leek er ongewild een soort vaccinatiedwang of -drang in de kinderopvang te kunnen komen.

Van Meenen gaat nu een zogeheten novelle bij het wetsvoorstel schrijven, waarin duidelijk moet worden dat kinderopvangorganisaties alleen kinderen en volwassenen mogen weigeren die de basisvaccinaties tegen kinderziektes niet hebben gehad. Over de nieuwe tekst moet dan eerst opnieuw worden gestemd in de Tweede Kamer.