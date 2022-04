Wet waarmee opvang ongevaccineerde kinderen kan weigeren dreigt te sneuvelen

Een voorstel om kinderopvangorganisaties de mogelijkheid te bieden om kinderen te weigeren die niet gevaccineerd zijn tegen ziektes als polio, de bof en rodehond, dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer. Het lijkt er namelijk op dat er nu ook medewerkers mee geweerd kunnen worden, die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona.

Op 18 februari 2020 stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer in met een initiatiefwet van D66. Die was bedoeld om ouders te kunnen laten kiezen voor een kinderopvang met alleen kinderen die de prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad. Dat was negen dagen voor de eerste coronapatiënt in Nederland werd ontdekt.

In een debat gisteravond wezen minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) erop dat de covid-vaccinatie inmiddels ook deel uitmaakt van het Rijksvaccinatieprogramma en dat dit onbedoeld juridische gevolgen kan hebben voor volwassenen die in de kinderopvang werken. Daar zou dan toch een covid-vaccinatieplicht voor gelden, die er tot nu toe niet is in Nederland.

Geen meerderheid meer

Er wordt op 10 mei over het voorstel gestemd en partijen als PVV, GroenLinks en PvdA denken er nu over om hun steun in te trekken. CDA, CU, SP en SGP waren al tegen. En daarmee is er lang geen meerderheid meer.

Tweede Kamerlid Van Meenen (D66), die het voorstel in de Eerste Kamer verdedigde, was onaangenaam verrast door de wending die het debat nam. Hij zei dat het er vooral om gaat dat ouders een goede keuze kunnen maken voor een kinderopvangplek. Hij gaat bekijken of hij voor de stemming nog een aanpassing in de tekst kan doen.