ANP Het is de eerste EU-top van premier Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 00:23 Premier Schoof hoorde woensdag pas van plan terugkeerhub Uganda

Premier Schoof werd woensdag pas ingelicht over het plan om te onderzoeken of Uganda een 'terugkeerhub' kan worden voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat vertelde hij na afloop van de EU-top, waar veel over het Europese asielbeleid is gesproken.

Woensdag maakte Klever tijdens een bezoek aan Uganda bekend dat zij en Faber onderzoeken of uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers naar dat land kunnen worden gestuurd.

Uganda lijkt er positief tegenover te staan, maar vandaag was de minister van Buitenlandse Zaken volgens persbureau ANP wel terughoudend over het plan. Schoof wil daar niet te veel op vooruit lopen. "Dat gaan we allemaal zien. Op basis van dit idee wordt verder gewerkt vanuit Nederlandse kant, ongetwijfeld samen met Uganda, want als je het samen niet kan doen, lukt het zeker niet."

Volgens Schoof is het een "innovatieve oplossing", waarover wel meer wordt gesproken in Europa. Dat hij er niet eerder van wist, vindt hij geen probleem. "Niet elk idee hoeft meteen in het kabinet te worden besproken", aldus Schoof. "Op het moment dat het op besluitvorming aankomt, dat is het moment dat het naar de ministerraad kan."

Gloeiende plaat

Tijdens de top stond asiel hoog op de agenda. Ook de terugkeerhubs werden kort besproken. Volgens Schoof leidde het Uganda-plan "tot geen enkele verbazing" bij de andere regeringsleiders. Wel zijn er twijfels. Onder meer Duitsland heeft kritiek op dat idee, omdat het niet heel effectief zou zijn. Volgens Bondskanselier Scholz is het eerder een druppel op de gloeiende plaat.

Schoof ziet dat anders. "Elke druppel op een gloeiende plaat telt. We moeten niet meteen elke oplossing of idee neermaaien." Volgens hem moet het idee eerst verder onderzocht worden.

De premier vertelde dat er op de EU-top nog geen concrete maatregelen zijn genomen. "We hebben geconstateerd dat er er zeker op het gebied van migratie een soort momentum is om vervolgstappen te zetten, nadat we een tijd geleden het migratiepact hebben geaccordeerd. Je ziet eigenlijk alle landen wel die kant op bewegen: de instroom verminderen en de terugkeer fors vergroten. Er is een grote behoefte om een iets andere koers te gaan varen."

Er is onder meer gesproken over de plannen van landen voor steekproefsgewijze grenscontroles aan de eigen grenzen, naast het versterken van de buitengrens van de EU, zegt Schoof. "Europa heeft gezamenlijk een probleem, dat kunnen we alleen gezamenlijk oplossen."

EU-correspondent Kysia Hekster: "Echt concrete afspraken zijn er op deze EU-top niet gemaakt. Toch is premier Schoof tevreden met de ambitie van de regeringsleiders om het migratiebeleid strenger te gaan maken. Het is nu aan de Europese Commissie om met nieuwe voorstellen te gaan komen om dat ook te gaan doen. Wetgeving veranderen kost veel tijd, dat weten de leiders hier allemaal. Toch willen ze uitstralen dat ze alles op alles zetten om het asielbeleid aan te scherpen. Premier Schoof heeft het plan van Nederland om afgewezen asielzoekers in Uganda op te vangen kort genoemd als een voorbeeld. Het idee zal nog moeten worden uitgewerkt, benadrukte hij. Opmerkelijk is ook dat hij zelf pas van het plan hoorde op de dag dat minister Klever het in Uganda lanceerde. Hij noemde dat 'geen improvisatie, maar innovatie'".