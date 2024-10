Raad van State pleit voor meer gelijkwaardigheid binnen Koninkrijk

De machtsverhoudingen tussen Nederland en de drie Caribische landen in het Koninkrijk moet meer in balans komen. Dat schrijft de Raad van State in een advies.

Dit jaar bestaat het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zeventig jaar en dat was voor de Raad van State reden om een zogenoemd spontaan advies af te geven als belangrijkste adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. Gisteren werd het advies overhandigd aan premier Schoof en staatssecretaris Szabó (Koninkrijksrelaties).

In het advies, dat ruim zestig pagina's telt, benadrukt de Raad van State dat het het Statuut na zeven decennia nog altijd relevant is, maar dat het wel met een moderne blik moet worden geïnterpreteerd.

Het Statuut regelt de verhoudingen tussen Nederland en de Caribische eilanden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Aruba werd in 1986 autonoom met een eigen regering en parlement. Curaçao en Sint-Maarten kregen diezelfde status in 2010, toen de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sinds dat jaar bijzondere gemeenten van Nederland en vallen direct onder Haags gezag.

De eerste aanpassing aan het Statuut werd in 1975 doorgevoerd, waarbij de statutaire band tussen Suriname en het Koninkrijk werd verbroken, en Suriname dus onafhankelijk werd. Tien jaar later volgde een nieuwe aanpassing, waarbij Aruba een zelfstandig land binnen het Koninkrijk werd. De laatste grote aanpassing stamt uit 2010, waarbij ook Curaçao en Sint-Maarten die status kregen en Bonaire, Saba en Sint-Eustatius bijzondere Nederlandse gemeenten werden.

In 1954 zette koningin Juliana in de Ridderzaal haar handtekening onder het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, waarmee een einde kwam aan de koloniale status van de landen binnen het Koninkrijk en de staatkundige relatie werd vastgelegd tussen de landen en gebieden binnen het Koninkrijk. Na de ondertekening van het Statuut werden Nederland, de Caribische landen en gebieden en toen ook nog Suriname gelijkwaardige landen binnen het Koninkrijk.

Vervolgens stipt de Raad in het advies vier zaken aan die nu tot ongelijkheid in het Koninkrijk leiden. Zo zouden inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten het recht moeten krijgen om te stemmen voor de Tweede Kamer.

Ministers in minderheid

De Raad van State schrijft verder dat de Caribische gevolmachtigde ministers in de Rijksministerraad, waar wetten voor het hele Koninkrijk worden voorbereid en goedgekeurd, altijd in de minderheid zijn ten opzichte van de Nederlandse ministers (zestien Nederlandse ministers versus drie ministers van de Caribische landen).

Om de verhoudingen meer in balans te brengen, adviseert de Raad om afspraken te maken die de invloed van de Caribische landen vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door de Caribische ministers meer inspraak in, en betrokkenheid bij, het besluitvormingsproces te bieden.

Op dit moment worden rijkswetten alleen behandeld in de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer, zonder dat de Caribische parlementen er veel over te zeggen hebben. Door hen meer inspraak te geven, zouden de belangen van de Caribische burgers beter worden vertegenwoordigd.

Schoof gaat advies bestuderen

De Raad pleit ook voor het invoeren van een bindende geschillenregeling. Dit betekent dat er bij een conflict tussen Nederland en de Caribische landen over bijvoorbeeld de interpretatie van het Statuut een onafhankelijke instantie een bindend oordeel kan geven. Hierdoor wordt voorkomen dat Nederland altijd de doorslaggevende stem heeft bij geschillen binnen het Koninkrijk, wat nu wel het geval is.

Het opzetten van deze geschillenregeling staat al sinds 2010 in het Statuut. "Maar veertien jaar later is er nog steeds geen regeling en is de vormgeving zelf onderwerp van geschil", schrijft de Raad van State.