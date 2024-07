NOS / Dick Drayer De Curaçao Pride-parade in 2019

NOS Nieuws • vandaag, 15:37 Mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen op Aruba en Curaçao

Mensen van hetzelfde geslacht mogen per direct trouwen op Aruba en Curaçao. Dat heeft de Hoge Raad in Den Haag geoordeeld. Tot vandaag was het homohuwelijk in de twee landen binnen het koninkrijk niet toegestaan.

Hiermee houdt de Hoge Raad een uitspraak van het gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in stand, waarin op 6 december 2022 werd bepaald dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht moesten worden toegestaan in de landen.

In tegenstelling tot andere eilanden, die bijzondere gemeenten van Nederland zijn waar dezelfde wet geldt, zijn Curaçao en Aruba aparte landen. Ze kennen een bepaling in het burgerlijk wetboek die stelt dat het huwelijk alleen kan worden aangegaan tussen een man en een vrouw.

Zelfde oordeel van Raad

Hier zijn mensenrechtenorganisaties een procedure tegen begonnen, omdat dat volgens hen in strijd is met de grondwet. Tot tweemaal toe waren de rechters in Willemstad het al met hen eens. Eerst in eerste aanleg en later ook in hoger beroep.

Bovendien stelde het hof in Willemstad dat nieuwe wetgeving niet nodig is. Het discriminatieverbod in de grondwet betekent dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van Aruba en Curaçao moet meewerken aan het aangaan van een huwelijk door twee mensen van gelijk geslacht. Daar sluit de Hoge Raad zich nu dus bij aan.