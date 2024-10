AFP Wekdienst Rutte

NOS Nieuws • vandaag, 06:42 Wekdienst 17/10: EU-top over migratie • Uitreiking Televizier-Ringen

Goedemorgen! Vandaag is er zowel een EU-top als een NAVO-top in Brussel. En in Carré staat het jaarlijkse Televizier-Ring-gala op het programma.

Eerst het weer: het is bewolkt en in de ochtend valt af en toe regen. In de middag is het meestal droog en breekt de zon soms door. Het wordt 17 tot 20 graden.

Weerplaza/NOS

Wat kan je vandaag verwachten?

In Brussel komen regeringsleiders bij elkaar voor een EU-top. Migratie staat hoog op de agenda. Hoewel steeds meer EU-lidstaten een strenger migratiebeleid willen, zijn de meningen verdeeld over de wijze waarop dat moet.

In Brussel is ook een NAVO-top. De NAVO-ministers van Defensie praten onder meer over de steun voor Oekraïne en een nauwere band met Japan, Korea en Australië. Secretaris-generaal Rutte en minister Brekelmans van Defensie zijn er bij.

In Koninklijk Theater Carré worden de Gouden Televizier-Ringen uitgereikt. Kanshebbers zijn de programma's B&B Vol Liefde (RTL4), Denkend aan Holland (MAX) en Dwars door de Lage Landen (VPRO). Gisteren werd al bekend dat André van Duin de Televizier Oeuvre-Ring krijgt.

Het WK Baanwielrennen in Denemarken gaat de tweede dag in. Op dag 1 waren er al volop prijzen voor Nederland. Vandaag staat bij de mannen de scratch en de keirin op het programma. De vrouwen komen in actie op de afvalkoers.

Wat heb je gemist?

Voormalig One Direction-zanger Liam Payne is omgekomen bij een val de tweede verdieping van een hotel in Buenos Aires. Een woordvoerder van de lokale autoriteiten zegt in een verklaring dat 31-jarige zanger "van het balkon van zijn kamer was gesprongen".

Politieagenten begaven zich naar het hotel na een melding over een agressieve man die mogelijk onder invloed was van drugs of alcohol. Persbureau AP heeft een opname van het telefoongesprek van de hotelmanager met de politie. Daarin zegt de manager: "Hij breekt de hele kamer af. Jullie moeten iemand sturen."

Payne werd in 2010 onderdeel van One Direction na deelname aan talentenjachtshow The X Factor. Het eerste album van de boyband kwam vanuit het niets binnen op nummer één in het Verenigd Koninkrijk. De groep ging in 2015 uit elkaar, waarna Payne probeerde een solocarrière van de grond te krijgen.

Ander nieuws uit de nacht:

Actiedag Giro 555 brengt ruim 15 miljoen op: De eindstand werd bekendgemaakt in museum Beeld en Geluid in Hilversum. Het geld gaat naar slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië. Er wordt een verdeelsleutel gemaakt waarmee bepaald wordt hoeveel geld naar elk land gaat.

Ruim jaar na verdwijning is lichaam 15-jarig meisje gevonden in Frankrijk: De 15-jarige Lina werd aangetroffen in een beek in bosgebied nabij de centraal gelegen stad Nevers. Onderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak was. De hoofdverdachte in de zaak maakte in juli een einde aan zijn leven.

Mexicaanse drugsbestrijder krijgt in VS 38 jaar voor omkoping door kartel: Een Mexicaanse oud-minister is in de VS veroordeeld tot 38 jaar gevangenisstraf voor het aannemen van grote bedragen aan smeergeld van een drugskartel. Genaro García Luna stond ooit juist bekend als de architect van Mexico's strijd tegen de drugshandel.

En dan nog even dit:

De Anne Frank Stichting maakt voor een tentoonstelling in New York een replica van het Achterhuis in het Brabantse Erp. Het Achterhuis wordt daar volledig op schaal nagemaakt en ingericht in de stijl van de onderduikperiode:

1:35 Anne Frank Huis bouwt replica Achterhuis voor tentoonstelling in New York

