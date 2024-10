AFP

NOS Nieuws • vandaag, 22:47 Ruim jaar na verdwijning is lichaam 15-jarig meisje gevonden in Frankrijk

In Frankrijk is het lichaam gevonden van een tienermeisje dat sinds september vorig jaar werd vermist. De 15-jarige Lina werd aangetroffen in een beek in bosgebied nabij de centraal gelegen stad Nevers.

Onderzoek moet uitwijzen wat de doodsoorzaak was. De hoofdverdachte in de zaak maakte in juli een einde aan zijn leven. In de gestolen auto waarin hij had gereden, waren DNA-sporen van het meisje gevonden. De politie vond ook een touw in de kofferbak met DNA van Lina erop, schrijven Franse media.

De ouders hebben met afschuw kennis genomen van de vondst van het lichaam van hun dochter. De advocaat van het echtpaar zegt dat de ouders verder niet willen reageren op het nieuws. De verdwijning van het meisje kreeg volop landelijke media-aandacht.

Honderden vrijwilligers

De tiener vertrok op 23 september 2023 vanuit huis in een dorpje in de Vogezen. Ze zou per trein naar Straatsburg gaan om haar vriendje te bezoeken, maar is onderweg verdwenen. De politie zette een grote zoekactie op touw en kreeg daarbij hulp van honderden vrijwilligers. Ook werden drones, honden en een helikopter ingezet.

De maand erop werd een strafrechtelijk onderzoek geopend wegens ontvoering. Uiteindelijk werden in maart drie mensen opgepakt. Later werden het drietal vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

'Ik moet vertrekken'

Eind juli werd een gestolen auto gevonden met DNA van Lina. Het voertuig stond niet ver geparkeerd van de plek waar ze was verdwenen. De autoriteiten spraken van een doorbraak in het onderzoek.

De 43-jarige bestuurder van de auto had eerder die maand zichzelf om het leven gebracht. "Ik heb mijn eer, mijn waardigheid, mijn menselijkheid verloren, ik moet vertrekken", citeren kranten uit de afscheidsbrief. De man was ook verdachte van twee gewelddadige overvallen.