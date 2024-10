André van Duin krijgt Televizier Oeuvre-Ring

Komiek, acteur, zanger en presentator André van Duin krijgt morgen de Gouden Televizier Oeuvre-Ring uitgereikt. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Eva. De prijs wordt pas voor de vijfde keer uitgereikt.

De Gouden Televizier Oeuvre-Ring is in het leven geroepen voor tv-persoonlijkheden die volgens de organisatie een onvergetelijke indruk hebben gemaakt op het Nederlandse publiek. De eerste winnaar was Willem Duys in 1974. Daarna volgden Mies Bouwman, Linda de Mol en Ivo Niehe.