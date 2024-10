Voetbalsters FC Twente kijken onbevreesd vooruit naar duel met 'sluipmoordenaar' Chelsea

Proshots Danique van Ginkel

De voetbalsters van FC Twente kijken vol vertrouwen uit naar het Champions League-duel met Chelsea. De Engelse topclub komt donderdagavond op bezoek in Enschede. Maakt Twente kans op een goed resultaat?

"Wij zijn de underdog, zo simpel is het", zegt trainer Joran Pot. "We zijn er al superblij mee dat zo'n tegenstander deze kant op komt. Dat betekent dat wij goed aan de weg timmeren."

FC Twente plaatste zich voor het eerst voor de (drie jaar geleden ingevoerde) groepsfase van de Champions League. De eerste wedstrijd tegen Celtic werd met 2-0 gewonnen, waardoor de Tukkers na één speelronde bovenaan staan in de groep. Chelsea won met 3-2 van Real Madrid.

Ook aanvoerder Danique van Ginkel weet dat er, na de overwinning op Celtic, nu een tegenstander van een ander kaliber wacht. "Het niveau van Chelsea, dan praat je wel over de top. Dat zal zeker anders zijn. Maar het is leuk om te kijken waar je staat."

Bevreesd voor de halvefinalist van vorig seizoen is Van Ginkel niet. "Ik verwacht dat er ook tegen Chelsea wel kansen liggen om een resultaat te boeken. We weten wat we van ze kunnen verwachten, maar het zal qua intensiteit zeker anders zijn. Als wij ons niveau halen aan de bal, kunnen wij altijd kansen creëren."

Ook coach Pot ziet kansen. "Als wij ons niveau halen, kunnen we het Chelsea lastig maken. We moeten de kleine dingen waar we het over hebben gehad goed uitvoeren. We zijn hier niet alleen om een mooie wedstrijd te spelen, we willen uiteindelijk ook kijken of we een resultaat kunnen pakken."

Toch weet ook Pot dat het geen eenvoudige klus gaat worden. Chelsea werd de laatste vijf seizoenen kampioen in de Engelse WSL, bereikte de afgelopen twee seizoenen de laatste vier in de Champions League en schakelde vorig jaar Ajax uit in de kwartfinales. In 2021 stonden de Londenaren in de finale van de Champions League.

"Zij kunnen zelf dominant spelen, maar Chelsea kan zich ook als een sluipmoordenaar terugtrekken en wachten tot er foutjes insluipen en daar gebruik van maken. Daar zijn ze heel sterk in."

Weerzien met Kaptein

Het duel is ook een weerzien met Wieke Kaptein. De 19-jarige middenvelder stapte deze zomer over van FC Twente naar Chelsea. Bij de regerend landskampioen had ze een basisplaats in het duel met Real Madrid en in de Londense derby tegen Arsenal (2-1 winst).

Van Ginkel heeft contact gehad met haar voormalige teamgenote. "Niet over de opstelling of dat soort dingen. Maar zij vindt het leuk om hier weer terug te zijn en wij vinden het natuurlijk leuk om Wieke weer te zien."