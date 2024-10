Vrouwen Twente verspelen opnieuw punten, eenvoudige zege Ajax

De voetbalsters van FC Twente hebben voor het tweede weekend op rij gelijkgespeeld in de eredivisie. Na de 0-0 tegen PSV kwam het zaterdagmiddag thuis tegen Excelsior niet verder dan 1-1. De gelijkmaker scoorden de Tukkers pas in de 80ste minuut.

Tegen tien vrouwen - middenvelder Lynn Groenewegen had rood gekregen - lukte het Twente niet om ook nog de winnende maken.

Door het gelijkspel verzuimde Twente de koppositie in de eredivisie voor vrouwen te pakken. Het staat nu derde met vijf punten. Ajax nam dankzij een overwinning op Fortuna Sittard de koppositie over van FC Utrecht.

De Utrechters komen morgen in actie tegen Feyenoord en kunnen bij winst weer in punten gelijk komen met Ajax.

Na het succesvolle debuut in de Champions League tegen Celtic afgelopen dinsdag, toen de Schotse vrouwen met 2-0 werden verslagen, moest de landskampioen zich weer opladen voor het duel met Excelsior.

Als het dan niet een beetje mee zit, wordt het een lastige middag, merkten de Twente-vrouwen. Het balbezit was nagenoeg gelijk, maar Twente schoot veel vaker op doel. De bal wilde er niet in.

Twee rode kaarten

Toen Groenewegen de bezoekers na een klein uur spelen op 0-1 had gebracht, konden de Rotterdammers het achterin dichtmetselen. Dat ging goed, totdat Jaimy Ravensbergen Twente gaf waar het recht op had: een verdiende 1-1.

In de slotfase hield Excelsior stand, als kreeg Kathelyn Hendriks nog haar tweede gele kaart.

Ajax en AZ winnen

Ajax had een makkelijke avond in eigen huis. De Amsterdammers wonnen met 5-1 van Fortuna Sittard. Lotte Keukelaar was goed voor twee doelpunten. Lily Yohannes en Nadine Noordam waren beiden één keer trefzeker. Nicole Stoop van Fortuna maakte een eigen doelpunt.