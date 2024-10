ANP Hulpdiensten op de plek van het ongeluk in 2022

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 17:14 Advocaat wil meer onderzoek naar dodelijk ongeluk Nieuw-Beijerland

In de zaak van de Spaanse vrachtwagenchauffeur die inreed op een groep mensen in Nieuw-Beijerland komt er aanvullend onderzoek en worden er getuigen gehoord. Enkele verzoeken daarvoor van de advocaat van Juan S. zijn goedgekeurd door de rechtbank in Rotterdam.

S. (47) reed op 27 augustus 2022 met zijn vrachtwagen van de dijk, waarna hij inreed op een barbecuefeest van de plaatselijke ijsclub. Zeven mensen kwamen om het leven en zeven anderen raakten gewond.

Vandaag werd de stand van het onderzoek besproken op een eerste zitting in deze zaak in Rotterdam. Het OM stelt dat de verdachte vanwege zijn epilepsie geen vrachtwagen had mogen besturen, ook omdat hij medicijnen gebruikt waarvan bekend is dat ze de rijvaardigheid beïnvloeden.

De verdachte zou de medicijnen bovendien niet consequent volgens de voorschriften hebben ingenomen, wat de kans op een aanval vergroot. Ook zijn sporen van cocaïne in zijn bloed gevonden, die erop duiden dat hij minder dan twee dagen voor het ongeluk cocaïne heeft gebruikt. Zijn medicijnen zouden door zijn drugsgebruik minder goed gewerkt hebben.

Aanvullend onderzoek

De advocaat van S. twijfelt of het cocaïnegebruik van de 46-jarige Spanjaard wel van invloed is geweest op de epileptische aanval die de chauffeur kreeg. "Hij kan zich het ongeluk niet herinneren. Hij weet ook niet dat hij een epileptische aanval heeft gehad", zei ze volgens Rijnmond.

De raadsvrouw wijst op mogelijke andere oorzaken van het ongeluk: dat de chauffeur moest uitwijken voor een bestelbusje en dat de route onveilig was.

De raadsvrouw wil daarom aanvullend onderzoek laten doen en getuigen horen in de aanloop naar de rechtszaak tegen haar cliënt. De rechtbank ging in op een deel van de verzoeken.

Rijverbod

Juan S. was zelf niet aanwezig in Rotterdam. Hij werd een maand na het incident vrijgelaten en verblijft sindsdien in Spanje in afwachting van de strafzaak.

Een voorwaarde voor zijn vrijlating was dat hij geen auto of vrachtwagen bestuurt. Zijn advocaat vroeg de rechter die beperking op te heffen. "Hij is zijn baan als vrachtwagenchauffeur kwijtgeraakt. Hij heeft nieuw werk, maar om daar te komen, vanuit het kleine dorp waar hij woont, heeft hij een auto nodig."

Het OM verzet zich daartegen. "De kans op herhaling is aanwezig. De verdachte heeft eerder in 2009 en 2017 in het ziekenhuis gelegen na een aanval van epilepsie en ook toen is hem het gebruik van cocaïne ten strengste afgeraden. In april 2022, twee maanden voor het ongeluk, heeft hij twee keer een boete gekregen in Spanje voor het gebruik van cocaïne en xtc."

De rechter besloot om het rijverbod te handhaven. "We zien het belang van de verdachte, hij wil een klein rijbewijs om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar we zien het risico dat hij ook bij incidentele ritten weer een verkeersongeluk veroorzaakt."

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak verdergaat. Mogelijk volgt er nog een inleidende zitting. De rechter verwacht dat de inhoudelijke behandeling pas volgend jaar zal zijn.