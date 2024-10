X / Hurriyet Op een video is te zien hoe een kantoor heen en weer schudt als de aardbeving begint

NOS Nieuws • vandaag, 11:15 Aardbeving gemeten in Turkije en Syrië, nog weinig bekend over impact

In de provincie Malatya in Turkije is een aardbeving gemeten met een kracht van 5,9 op een diepte van ongeveer 10 kilometer. Dat meldt de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD op X. De dienst zegt dat er vooralsnog geen sprake is van dodelijke slachtoffers of schade aan eigendommen.

"Onze teams zijn alert en de veldscans gaan door. Wij betuigen ons medeleven aan onze getroffen burgers", meldt AFAD.

De aardbeving vond plaats in het district Kale, in Centraal-Turkije. De Turkse krant Hurriyet deelt een video op X waarin te zien is hoe een kantoor heen en weer schudt als de aardbeving begint.

Ook in Syrië is een aardbeving gemeten, meldt persbureau Reuters op basis van Syrische staatsmedia. Het gaat daar om de districten Al-Hasakah, Aleppo en Deir ez-Zor. De kracht van die aardbeving is niet bekend. Ook is er nog niets duidelijk over eventuele slachtoffers en schade.

De provincie Malatya werd ook bij de twee grote aardbevingen van februari 2023 zwaar getroffen. Ook in buurland Syrië hadden de aardbevingen en naschokken in het noordwesten voor veel verwoesting gezorgd.

In totaal vielen er toen meer dan 50.000 dodelijke slachtoffers in de twee landen.