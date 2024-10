ANP Het hoofdkantoor van ASML in Veldhoven

NOS Nieuws • vandaag, 11:03 ASML zakt verder weg op de beurs, dag na uitlekken slechte kwartaalcijfers

Na een dramatische middag waarbij slechte kwartaalcijfers van ASML voor de geplande publicatie uitlekten, staat het aandeel opnieuw flink in het rood. Na ruim een uur handel in Amsterdam stond het aandeel vandaag meer dan 4 procent in de min. Gisteren duikelde het aandeel in korte tijd 15 procent naar beneden, waarmee er ruim 50 miljard euro aan beurswaarde verdween.

De chipmachinemaker uit Veldhoven had in het derde kwartaal van dit jaar weliswaar een recordomzet en -winst. Maar dit werd compleet overschaduwd door cijfers waar analisten en beleggers bij het bedrijf vooral naar kijken: het aantal geplaatste bestellingen en de verwachtingen voor de komende tijd.

Dat komt door de lange doorlooptijd. Een fabrikant die nu iets bestelt, heeft z'n machine pas over een jaar of zelfs nog later. De omzet en winst zeggen dus niet iets over hoe de situatie nu is. En die belangrijke graadmeters vielen dus tegen.

Iedereen krijgt klappen

ASML is het meest waardevolle bedrijf van Nederland en een van de meest waardevolle bedrijven van Europa. Als het aandeel van ASML klappen krijgt, voelt meteen de hele AEX-index dit. Dat is de Nederlandse index met de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven. De AEX staat vandaag zo'n 5 procent in de min.

Er wordt nu met grote interesse uitgekeken naar 15.00 uur vanmiddag. Dan geeft ASML een toelichting op de cijfers. Dat persmoment stond al gepland en is er altijd na kwartaalcijfers, maar heeft nu toch een andere lading gekregen.