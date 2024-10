ANP De boekenkast in het Anne Frank Huis voor de deur die leidt naar het Achterhuis

NOS Nieuws • vandaag, 11:00 Anne Frank Huis maakt replica van Achterhuis voor tentoonstelling in New York

De Anne Frank Stichting gaat een replica maken van het Achterhuis. De kopie van de plek in Amsterdam waar Anne Frank met haar familie en anderen zat ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog zal worden verscheept naar New York, waar die wordt tentoongesteld in het Center for Jewish History in Manhattan.

Naast de replica gaan ook zo'n 125 foto's, albums en andere voorwerpen naar New York, waaronder het eerste fotoalbum van Anne Frank en handgeschreven versjes in poëziealbums van haar vriendinnen. Het originele dagboek blijft in Amsterdam. "Deze is te fragiel en kwetsbaar om te reizen", aldus de stichting.

Volgens de stichting is het de eerste keer dat zo'n replica wordt gemaakt. Dat gaat in Nederland gebeuren. Het Achterhuis wordt volledig op schaal nagemaakt en ingericht in de stijl van de onderduikperiode. Het is nog niet bekend op welke locatie dat zal gebeuren.

"Als Anne Frank Stichting hebben wij de verantwoordelijkheid om met name jonge mensen kennis te laten maken met de ontstaansgeschiedenis van het antisemitisme en hoe dit de nazi-ideologie voedde die uiteindelijk leidde tot de Holocaust", zegt Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting. "De tentoonstelling geeft inzicht in hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat dit voor ons vandaag de dag betekent."

Ondergedoken aan de Prinsengracht

In juli 1942 dook de toen 13-jarige Anne Frank met haar ouders Otto en Edith en haar 16-jarige zus Margot onder in het Achterhuis aan de Prinsengracht 263. Later voegde de familie Van Pels zich bij hen.

Op 4 augustus 1944 werden ze opgepakt door de nazi's en op transport gezet naar het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

Anne en haar zus Margot belandden vervolgens in het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar ze beiden begin 1945 stierven na te zijn besmet met vlektyfus. Enkele maanden later gaven de nazi's zich onvoorwaardelijke over aan de geallieerden. Vader Otto Frank was de enige persoon uit het Achterhuis die de oorlog overleefde.

Betekenis voor vandaag

De tentoonstelling in New York wordt op 27 januari geopend, op de dag van de Internationale Holocaustherdenking. In januari is het 80 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd.

Geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog? Abonneer je dan hier op onze nieuwsbrief.