Nieuw onderzoek betwist verraad Anne Frank door Amsterdamse notaris

In Het verraad van Anne Frank presenteert het zogeheten coldcaseteam onder leiding van een voormalig FBI-rechercheur de resultaten van een jarenlange analyse. Met moderne onderzoekstechnieken werd het beschikbare bewijsmateriaal nog eens doorgelopen. Van den Bergh werd gepresenteerd als verdachte: onderduikadressen waar hij volgens het team als lid van de Joodse Raad over beschikte zou hij uit lijfsbehoud hebben doorgespeeld aan de nazi's.

Al snel kwam er veel kritiek op de aannames die de onderzoekers deden om hun theorie sluitend te krijgen. Op eigen initiatief liepen zes wetenschappers onder leiding van hoogleraar Joodse Studies Bart Wallet van de Universiteit van Amsterdam de bewijsvoering langs. Ze kraken het werk.

"Ze hebben een verdachte en die willen ze aan de schandpaal nagelen", vat historicus Bart van der Boom hun rapport (.pdf) samen. "Ze willen een verhaal en dus negeren ze alles wat in een andere richting wijst. Wonderlijk, want in een groot gedeelte van het boek worden allerlei andere theorieën weerlegd en zijn ze best sceptisch. Maar bij Van den Bergh is er van die scepsis helemaal niks meer over."

Dagboekfragment

De groep wetenschappers gruwt ervan hoe het coldcaseteam het ontbreken van sommige gegevens als verdacht aanmerkt. Zo kon niet worden achterhaald waar Van den Bergh de laatste anderhalf jaar van de oorlog verblijft, wat als bewijs wordt gezien dat hij niet was ondergedoken en dus betekent dat hij een speciale status moet hebben bedongen.

Het rapport brengt daartegenin dat Van den Bergh met vrouw en twee oudste dochters ondergedoken zat in Laren. Dat valt moeilijk te rijmen met de theorie dat Van den Bergh zijn vrijheid had gekocht door anderen te verraden.

Twee dochters van Van den Bergh blijken in 1978 te hebben verteld dat zij met hun ouders ondergedoken zaten bij pensionhoudster Jetske Hoeksema. De familie had contacten in het Gooise dorp omdat een nicht een relatie had met een prominent verzetsman daar.

Historicus Aaldrik Hermans, die onderzoek doet naar onderduikers in het Gooi, kwam met een dagboekfragment van kunstschilder Gerard Huijsser, buurman van Hoeksema. Die schreef op 11 maart 1945 over een bezoek aan de "familie Van den Berg" in het pension. "Zij bestaat uit een echtpaar met twee dochters, een jonger dochtertje zit nog in Brabant in het nu bevrijde gebied. Het zijn zeer vriendelijke en beschaafde menschen."