Wielrenner Teunissen zet carrière voort bij Astana van Bol, Poels en Schelling

Wielrenner Mike Teunissen rijdt de komende twee seizoenen voor wielerploeg Astana. De 32-jarige Limburger komt over van Intermarché-Wanty, waarvoor hij de afgelopen twee seizoenen uitkwam.

"Dit is een grote uitdaging voor mij en ik kijk ernaar uit om me aan te sluiten bij dit ambitieuze project", laat Teunissen via Astana weten.

Klassiekers

Met de komst van Teunissen wil Astana de ploeg versterken voor de voorjaarsklassiekers. Teambaas Aleksandr Vinokoerov: "Het is geen geheim dat we in de recentelijke jaren het niet zo goed hebben gedaan in deze wedstrijden, dat proberen we in het nieuwe seizoen te veranderen. Teunissen is een sterke helper, maar ook in staat zelf resultaten te behalen in zijn eigen sprints."

Sprint

Bij de Belgische ploeg Intermarché-Wanty had hij de rol van wegkapitein en was hij een belangrijke pion in de sprinttrein van Biniam Girmay. De Ethiopiër won dit jaar drie etappezeges in de Tour de France.

Teunnissen veroverde in 2019 zelf de gele trui in de Tour de France door de openingsetappe in Brussel te winnen. Hij reed, als renner van de toenmalige Jumbo-Visma-ploeg twee dagen in de leiderstrui.

Deze zomer werd Teunissen opnieuw gelinkt aan die ploeg, inmiddels onder de naam Visma-Lease a Bike, maar die overgang ging niet door.

Meer Nederlanders

Bij de Kazachse ploeg Astana treft Teunissen meerdere landgenoten: Cees Bol, Ide Schelling en Wout Poels, die recentelijk heeft getekend bij het team.

"Aan de ene kant is Astana een compleet nieuwe ploeg voor mij, maar ik geloof dat ik gemakkelijk kan integreren, zeker omdat er al een paar Nederlandse renners in de ploeg zitten."