NOS Wielrennen • vandaag, 14:47 Nederland in de Tour: één zege, sterke debutanten, maar geen polonaise Bart van Dooijeweert volgt de Tour in Frankrijk

Veertien Nederlanders verschenen drie weken geleden in Florence aan de start van de Tour de France. Vijf van hen kunnen terugkijken op een uitstekende Ronde van Frankrijk, anderen reden anoniem rond of vielen ronduit tegen.

"Het was geen megagoede Tour vanuit Nederlands oogpunt", zegt NOS-analist Tom Dumoulin. "Maar er waren wel een aantal sterke nieuwkomers en 'we' hebben in elk geval één rit gewonnen met Dylan Groenewegen."

Met zijn opvallende snavelbril was hij in de zesde rit de snelste in de massasprint. Het was het zesde Toursucces in de carrière van de 31-jarige Amsterdammer. Slechts vijf Nederlanders wonnen ooit meer ritten: Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Jan Raas (tien), Jean-Paul van Poppel (negen) en Jan Janssen (zeven).

2:09 Enige Nederlandse ritzege in de Tour: Groenewegen wint massasprint in Dijon

Bij die ene Nederlandse ritzege zal het normaal gesproken blijven. De Tour eindigt vanavond met een tijdrit in Nice. Er zijn geen echte Nederlandse tijdrijders in deze Tour, zoals er evenmin landgenoten voor het klassement reden. Wilco Kelderman is op de 21ste plaats met een uur en een kwartier achterstand op Tadej Pogacar de beste Nederlander.

"Kelderman viel positief op", vindt Dumoulin, die zes jaar geleden tweede werd in de Tour. "Hij heeft heel veel werk verzet voor Jonas Vingegaard en was zelf ook een paar keer goed mee in een ontsnapping. Echt jammer voor hem dat het niet gelukt is om een rit te winnen."

Sterke debutanten

"En Frank van den Broek heeft natuurlijk ook geweldig gereden", vervolgt Dumoulin. In de openingsrit hielp de 23-jarige DSM-renner met een ijzersterk optreden zijn kopman Romain Bardet aan de ritzege en de gele trui. Zelf mocht hij een dag in de groene trui rijden.

2:10 Bardet en Van den Broek blijven favorieten net voor na DSM-masterclass

Een andere opvallende debutant was de 28-jarige laatbloeier Bart Lemmen. Voor wie het verhaal nog niet kent: de 28-jarige renner werkte twee jaar geleden nog als officier bij de luchtmacht. Op het laatste moment werd hij opgeroepen. Hij vervulde zijn Tourplicht als zeer verdienstelijke knecht van Vingegaard en Wout van Aert en was in de achttiende etappe nog dicht bij de ritwinst.

En ook Mike Teunissen kan terugkijken op een goede Ronde van Frankrijk. Tot deze Tour won zijn ploeg Intermarché-Wanty nog nooit een rit, maar dit jaar sloeg de Belgische formatie drie keer toe met Biniam Girmay, die ook de groene trui wint.

3:00 Kittel in gesprek met Teunissen: 'Zo'n goede Biniam, dat maakt het gemakkelijk'

Bij de drie etappezeges had Teunissen als sprintaantrekker een aandeel in het succes. Met name in de twaalfde rit was zijn bijdrage groot: Teunissen reed zijn kopman in de laatste kilometer helemaal naar voren, waarna Girmay het karwei afmaakte.

Meer verwacht van VDP

"Maar eigenlijk was het aandeel dat Mathieu van der Poel had in het succes van zijn sprinter Jasper Philipsen veel groter dan dat van Teunissen bij Girmay", zegt Dumoulin. "Dat vergeten we heel makkelijk, maar dat heeft Mathieu verschrikkelijk goed gedaan."

Ook Philipsen won drie keer een massasprint, vaak nadat Van der Poel hem perfect had afgeleverd in de laatste honderden meters. Maar buiten dat viel het allemaal wat tegen voor 'MVDP' in Frankrijk.

"We verwachten allemaal meer van Mathieu", beaamt Dumoulin. "Terecht ook, want hij is een renner van wereldklasse. Maar de Tour is niet zijn hoofddoel van het jaar."

2:00 Van der Poel vindt Tour wat aangepast moet worden: 'Snap dat sprinters afstappen'

Bovendien waren er simpelweg weinig etappes waarin Van der Poel zich kon onderscheiden. "Van de 21 ritten waren er misschien maar 2 parcoursen waar hij goede kans maakte: de gravelrit en de etappe naar Barcelonnette. Dat is heel magertjes", zegt Dumoulin. "En als je dan net pech hebt en niet mee zit in de juiste ontsnapping, dan rijd je al heel snel een erg anonieme Tour."

"Hopelijk - en dat zeg ik niet als Nederlander, maar als wielerliefhebber - zijn er in de toekomst meer ritten voor de klassieke renners. Zo'n etappe als drie jaar geleden met de Muur van Bretagne, dat is gewoon heel spectaculair."

Anoniem

Er waren meer Nederlanders die wat anoniem rondreden in de Tour. Als trouwe adjudant van Groenewegen had Elmar Reinders een bijdrage aan de enige Nederlandse ritwinst.

Maar er zijn belangrijkere dingen in het leven, weet Reinders. Na afloop van de zestiende etappe vertrok hij halsoverkop naar huis vanwege de geboorte van zijn eerste kind.

"Renners als Reinders, Cees Bol en Danny van Poppel zijn met een hele duidelijke taak naar de Tour gekomen", vertelt Dumoulin. "Ze moesten hun kopman ondersteunen en hebben die taak goed uitgevoerd."

Van Poppel moest kopman Primoz Roglic helpen, maar de Sloveen staakte de strijd vanwege een valpartij na de twaalfde rit. Daarna mocht Van Poppel voor zijn eigen kansen rijden. Zonder succes.

Sprintaantrekker Bol had wel een aandeel in een glorieus moment van een teamgenoot. Zijn kopman Mark Cavendish won voor de 35ste keer een Touretappe en verbeterde zo het record van de legendarische Eddy Merckx.

EPA Dolle vreugde bij Cavendish en Bol

En ook Marijn van den Berg was betrokken bij een hoogtepunt voor zijn ploeg. In de derde etappe hielp hij zijn kopman Richard Carapaz een dag aan de gele trui door de klimmer uit Ecuador op sleeptouw te nemen in de massasprint.

In andere ritten, vooral de iets lastigere sprintetappes, mocht Van den Berg voor eigen kans gaan, maar de 25-jarige Tour-debutant kwam niet verder dan een vijfde plek.

En ook Wout Poels bleef wat anoniem deze Tour. "Het was mooi geweest als hij net als vorig jaar een rit had kunnen winnen", zegt Dumoulin. "Maar helaas waren er maar weinig kansen voor de aanvallers, omdat Pogacar eigenlijk alle bergetappes won."

De 36-jarige klimmer zat in zijn elfde Tour twee keer mee in de ontsnapping, maar Poels kwam niet verder dan een achtste plek.

Tegenvaller

De grootste tegenvaller uit Nederlands perspectief was het rijden van Fabio Jakobsen, die de Tour in de twaalfde etappe ziekjes verliet. Ook zijn DSM-ploeggenoten Bram Welten (buiten tijd in de vijftiende etappe) en Nils Eekhoff (vermoeid opgegeven in de negentiende etappe) haalden Nice niet.

1:55 Jakobsen stapte af in twaalfde Tour-etappe: 'Ben niet ziek, maar ook niet fit'

"Fabio is al het hele seizoen niet goed, dat weet hij zelf ook", zegt Dumoulin. "Het wil gewoon niet lukken en dat heeft hij doorgetrokken naar de Tour."

Met een vijfde en een zevende plaats sprintte Jakobsen twee keer in de toptien. "Maar verder was het vooral vechten tegen de tijdslimiet", aldus Dumoulin.

"Geen paniek hoor, het komt wel weer goed met Fabio. Elke topsporter heeft wel eens een minder seizoen. In de winter even resetten en opnieuw beginnen. Op naar volgend jaar."