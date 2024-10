Getty Laporte wint Parijs-Tours

NOS Wielrennen • vandaag, 17:34 Laporte wint blubberige Parijs-Tours, Teunissen vierde in koude najaarsrace

Met een grauw gezicht van de blubber heeft Christophe Laporte de najaarskoers Parijs-Tours gewonnen. In de sprint versloeg hij de Tsjech Mathias Vacek. Het duo bleef in de heuvelige finale over onverharde wegen een achtervolgende groep met sterke sprinters Mads Pedersen, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie voor.

Waar Mathieu van der Poel zondag met nog glanzende benen over de streep kwam in Leuven en de wereldtitel pakte in het gravelfietsen, waren de renners in Tours op de finish nauwelijks meer herkenbaar.

De laatste grote koers op Franse bodem dit wielerjaar, ook wel bekend als De Grote Herfstprijs, is een 213 kilometer lange uitputtingsslag over boerenlandweggetjes. Vaak vies koud, met veel wind en op deze gure oktoberdag ook nog eens regen. Modderig was het, de benen en gezichten zaten onder. Een harde confrontatie met het begin van de herfst.

In de Franse gravelkoers hadden Laporte en Vacek met nog 30 kilometer tot de finish vluchters Pedersen en Edoardo Affini bijgehaald en ook vrijwel direct eraf gereden.

Een halve minuut daarachter reed een groep van een twintigtal renners, die - langzaam uitgeput door de onverharde wegen en vinnige klimmetjes in de slotkilometers - niet meer in harmonie konden samenwerken.

Philipsen derde

Een solide achtervolging kwam nooit tot stand, waardoor Laporte en Vacek samen het centrum van Tours binnenreden in de 118de editie van Parijs-Tours. De jonge Tsjech, 22 jaar, legde het af tegen de rappere, ervaren Fransman, 31 jaar.

De Belg Philipsen won de sprint van de achtervolgende groep voor de Nederlanders Mike Teunissen (vierde) en Cees Bol (zesde), bleek voor hen die door de modder op de wangen heen konden kijken.