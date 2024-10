NOS Wielrennen • vandaag, 16:03 Vos wint sprint van Kopecky op WK gravel, heeft nu wereldtitels in vier wielerdisciplines

Marianne Vos heeft bij de WK gravelwielrennen de wereldtitel veroverd. De 37-jarige Vos versloeg Lotte Kopecky in de sprint na een rit van 134 kilometer.

Kopecky werd vorige week nog wereldkampioen op de weg in Zürich.

Voor Vos is het na wereldtitels op de weg, de baan en in het veld de vierde wielerdiscipline waarin ze de regenboogtrui heeft veroverd. Bij elkaar opgeteld is het haar veertiende wereldtitel.

Vos en Kopecky reden een groot deel van de wedstrijd vooraan. Het duo werd achtervolgd door een groepje met onder anderen Lorena Wiebes en Puck Pieterse, maar het gat naar de koploopsters kon niet worden gedicht.

Brons voor Wiebes

In de slotfase probeerde Vos om Kopecky er op een kort klimmetje af te rijden, maar de Belgische pareerde de aanval. Het tweetal reed samen naar de finish in Leuven, Vos dwong Kopecky op kop en zette de sprint als eerste in, waarna Kopecky genoegen moest nemen met het zilver.

Wiebes loste Pieterse in de finale en reed naar het brons, vier minuten nadat Vos haar handen in de lucht had gestoken.

Gravelwielrennen - fietsen op onverharde paden en wegen - is een relatief nieuwe tak van sport, die de afgelopen jaren snel aan populariteit heeft gewonnen.

De sport is al langer populair in de Verenigde Staten, maar sinds 2022 heeft de internationale wielerunie UCI de discipline ook omarmd. Twee jaar geleden werden de WK voor het eerst georganiseerd. Toen ging de wereldtitel naar Pauline Ferrand-Prévot, vorig jaar won Kasia Niewiadoma - de Tourwinnares van dit jaar.

Door het jaar heen zijn er onder de vlag van de UCI wedstrijden waar renners zich kunnen kwalificeren voor de WK. Aan die wedstrijden doen vaak vooral gespecialiseerde gravelrenners mee, maar voor de wegprofs zijn de WK aan het einde van het seizoen ook interessant. Zij kunnen via een wildcard meedoen en zijn dan ook vaak meteen topfavoriet, zoals Kopecky, Pieterse en Vos dit jaar.

De sport is ook populair onder amateurs. In totaal doen er 2.613 renners mee aan de WK, zij starten na de profs in verschillende leeftijdscategorieën.