ANP De Spanjaard Alex Baena viert zijn treffer

NOS Voetbal • gisteren, 23:08 Spanje naar kwartfinales Nations League, Portugal nog onzeker na 0-0 tegen Schotland

Spanje heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League. Door een thuiszege op Servië (3-0) in het kletsnatte Córdoba zijn de Spanjaarden zeker van een plek bij de eerste twee in groep 4.

Tot hun grote frustratie zijn de Portugezen nog niet verzekerd van een plek bij de eerste twee, al moet het wel gek lopen wil dat nog misgaan. In Glasgow kwam Cristiano Ronaldo met zijn ploeg tegen Schotland niet verder dan een gelijkspel (0-0).

De leukste wedstrijd van de avond vond plaats in Warschau, waar Polen en Kroatië 3-3 speelden in de groep van Portugal.

Portugal staat eerste met tien punten, maar zowel Kroatië (met zeven punten) en Polen (met tien punten) kan in theorie nog de kwartfinales halen.

Frustrerende avond

Portugal kende een frustrerende avond tegen de Schotten, die hun eerste punt pakten. Woedend op de scheidsrechter verliet Ronaldo met wilde armgebaren het veld. Tegen Polen heeft Portugal in de volgende interlandperiode genoeg aan een punt om de kwartfinales te halen.

Spanje is daar zeker van. In de stromende regen hadden ze weinig moeite met Servië. Aymeric Laporte (kopbal), Alvaro Morata (schuiver de hoek in) en Alex Baena (vrije trap) maakten de goals. Morata miste nog een penalty en Strahinja Pavlovic werd een kwartier voor tijd met rood van het veld gestuurd.

EPA Ronaldo maakt zich druk na de 0-0 in Glasgow

De strijd om de tweede plek in groep 4 gaat tussen Denemarken (zeven punten), Servië (vier punten) en Zwitserland (één punt).

De Denen, waar Christian Eriksen een assist gaf op Gustav Isaksen en zelf scoorde, speelden gelijk (2-2) tegen Zwitserland, voor wie Remo Freuler en Zeki Amdouni scoorden.

Spectaculaire 3-3

Geen onaardige wedstrijd was het in het Zwitserse St. Gallen, maar de toeschouwers in Warschau hadden de vermakelijkste avond.

Al na vijf minuten kwamen de Polen op voorsprong dankzij Piotr Zielinksi. De Kroaten draaiden het in zes minuten om met goals van Borna Sosa, een schitterende volley, Petar Sucic en Josko Gvardiol.

Vlak voor rust deden de Polen weer wat terug dankzij een diagonale schuiver van Nicola Zalewski.

ANP De Kroaten vieren het doelpunt van Josko Gvardiol

Na rust bleven de Polen jagen op de gelijkmaker. En die viel: oud-Feyenoorder Sebastian Szymański plaatste de 3-3 strak in de hoek. In de slotfase ontsnapte Robert Lewandowski aan een aanslag van Kroatische doelman Dominik Livaković, die nadat hij een bal had weggetrapt met gestrekt been op Lewandowski's onderbeen belandde. Rood, oordeelde de scheidsrechter.

De Nations League is begin november terug, als de laatste twee speelronden van de groepsfase worden afgewerkt.