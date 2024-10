Gieskes-Strijbis Podiumprijs naar Cherish Menzo en Vernon Chatlein

De Gieskes-Strijbis Podiumprijs, de grootste podiumprijs van Nederland, is dit jaar uitgereikt aan de danser en choreograaf Cherish Menzo en aan muzikant Vernon Chatlein. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan makers die een bijdrage leveren aan onder meer de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland.

Chatlein vindt het winnen van de prijs overweldigend en noemt het bedrag een "fantastische ondersteuning die me in staat stelt om artistiek werk te kunnen creëren". Menzo noemt het "een duw in de rug om samen met anderen te blijven dromen, bevragen en creëren en onze realiteit in dialoog te brengen met het theater".