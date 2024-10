Mestwet van Wiersma door Tweede Kamer; ook varkens- en pluimveesector gekort

Kern van de wet is dat er een 'afroming' van dierrechten komt als boeren hun bedrijf buiten de familie verkopen. Via dierrechten wordt bepaald hoeveel vee een onderneming maximaal mag houden om zo de mestproductie te beperken.

Melkveebedrijven moeten volgens de nieuwe wet bij verkoop van het bedrijf 30 procent van de rechten inleveren, varkenshouderijen 25 procent en pluimveebedrijven 15. Volgens Wiersma zijn de maatregelen nodig, omdat er vanwege Europese regels stapsgewijs een eind komt aan de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren in het Europese mestbeleid, waardoor boeren minder mest mogen uitrijden.

Amendement verworpen

BBB, de partij van Wiersma, stemde niet alleen in met de plannen van de minister, maar keerde zich ook tegen het voorstel om varkens- en pluimveeboeren te ontzien. De kwestie ligt erg gevoelig in de achterban van BBB. Vooral bij pluimveehouders en varkensboeren zijn de plannen verkeerd gevallen. Voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is bang dat er zeker een paar honderd pluimveehouders failliet gaan als de voorstellen doorgaan.