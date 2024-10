ANP Nederlands pluimvee

NOS Nieuws • vandaag, 07:06 BBB zit in de maag met boze kippen- en varkensboeren Marleen de Rooy Politiek verslaggever

De mestplannen van BBB-minister Wiersma vallen bij de pluimveehouders en varkensboeren in Nederland helemaal verkeerd. "Voor de pluimveesector zijn de plannen desastreus", zegt Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). "Als dit echt gaat gebeuren dan gaan er zeker een paar honderd pluimveehouders failliet."

De sector heeft nog de stille hoop dat regeringspartij BBB een amendement van oppositiepartijen CDA en SGP steunt om de varkens- en pluimveehouders geen strengere mestplannen op te leggen, maar tot nu toe bleef de BBB achter haar minister staan. Hoe BBB vanmiddag stemt, wil de partij nog niet zeggen. Om een meerderheid te halen zal het amendement ook nog door een andere regeringspartij moeten worden gesteund.

Brandbrieven

Politiek is dit voor de BBB een heel gevoelig punt. Veel pluimveeboeren hadden goede hoop toen de BBB ging meeregeren, vertelt Oplaat. "Dit besluit is voor ons heel heel zuur en doet pijn", zegt hij over het plan van de BBB-minister om onder meer ook kippenboeren ook onder de strengere regels te laten vallen. "Het zorgt voor veel teleurstelling omdat de pluimveemest nauwelijks op Nederlandse bodem terechtkomt, dat probleem gaat ons helemaal niet aan. "

In veel appgroepen van boeren gaan ook filmpjes en brandbrieven rond waarin de BBB wordt opgeroepen om voor het amendement te stemmen. Bij de BBB-fractie is het ook 'chefsache' geworden. De landbouwwoordvoerder van de partij, Kamerlid Cor Pierik, wordt in dit dossier vervangen door Caroline van der Plas zelf.

Weerstand

Een van de onderdelen van het mestplan is dat boeren die hun bedrijf verkopen, dierrechten moeten inleveren. Door het plan van Wiersma worden de boeren die rundvee houden en varkens- en kippenboeren geraakt.

Dat zorgt voor veel weerstand bij kippenboeren die vinden dat zij niet zo veel problemen veroorzaken met hun mestproductie en dus niet aan strengere regels onderworpen zouden moeten worden. Ze betogen dat de pluimveemest sinds 2008 voor een groot deel gebruikt wordt in de biomassacentrale in Moerdijk, waar vervolgens groene stroom van wordt gemaakt. "Slechts een heel klein percentage van de kippenmest komt in de Nederlandse grond terecht", zegt Oplaat.

Besluit Wiersma

Een woordvoerder van het ministerie legt uit dat er afspraken zijn gemaakt met Brussel dat het nationale productieplafond naar beneden moet. "Er moet gewoon minder mest in Nederland zijn. Dat gaat dan over de totale productie." De minister heeft toen besloten dat er een evenredige verdeling naar rato van de bijdrage van de mestproductie. Dat geldt ook voor de pluimveehouderij dus."

Vandaag zal er gestemd worden over het plan van SGP en CDA. Ze vragen om terug te keren naar de vroegere rekenmethode, waarin pluimveehouders het dus makkelijker hadden. "Het zou zonde zijn om bedrijven de nek om te draaien, zonder dat dat rechtvaardig te verdedigen is." zegt CDA-Kamerlid Eline Vedder.

De CDA'er hoopt dat haar amendement alsnog door BBB gesteund zal worden. "Minister Wiersma heeft eigenstandig besloten om op een andere manier naar de afroming te kijken, en dat heeft grote gevolgen. Veel vooral jonge pluimveehouders zullen hier grote problemen door ervaren."

Korte lijntjes

Dat de partij hiermee in de maag zit, wordt al duidelijk door hoe kort de lijntjes zijn. Zo is de broer van Bart-Jan Oplaat de BBB'er Gert-Jan Oplaat. Hij is op dit moment Eerste Kamerlid en actief bij een andere pluimveebond. Tot 2015 was hij de voorzitter van de Nederlandse pluimveehoudersvereniging, niet veel later nam zijn broer die functie over.

Daarnaast was BBB-oprichter Van der Plas voorheen zelf medewerker communicatie bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. Als de pluimveehouders en varkensboeren boos en teleurgesteld zijn in BBB, dan voelt die partij dat zeker als opstand van de harde kern. En dat Van der Plas het debat zelf voert, laat ook zien hoe gevoelig het ligt in de partij.

Als het plan van SGP en CDA het niet haalt, dan gaat de sector het proberen tegen te houden via de rechter, kondigt de NVP alvast aan. Nederland telt 1700 pluimveehouders en zo'n 3300 bedrijven met varkens.