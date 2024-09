Landbouworganisatie LTO ontevreden over mestplannen BBB-minister Wiersma

"Op het ministerie hebben we iedere steen omgedraaid: waar zijn nou nog meer mogelijkheden", zegt Wiersma. Ze begrijpt dat de uitkomst teleurstellend is. "Natuurlijk doe je dit liever niet, ik ben ook mens en breng liever positief nieuws. Maar ik ben ook bestuurder en weet dat je niet altijd iedereen gelukkig kunt maken."

Landbouworganisatie LTO Nederland is niet tevreden. "Vergeleken met het mestvoorstel van het vorige kabinet zitten er een aantal goede verbeteringen in dit voorstel. Maar in het pakket dat de minister vandaag publiceerde, ontbreekt perspectief voor de korte termijn. Dat kun je agrariërs niet aandoen."