EPA Een vrouw in Gaza

NOS Nieuws • vandaag, 17:46 Bijna 3 miljoen euro opgehaald met Giro555 voor slachtoffers Midden-Oosten

De afgelopen dagen is bijna 3 miljoen euro gedoneerd aan Giro555. De samenwerkende hulporganisaties kondigden vorige week aan dat ze een nationale inzamelingsactie houden voor de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten. Het geld is bedoeld voor noodhulp in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië.

Afgelopen weekend stond de teller op ruim 1,1 miljoen euro. Toen deden de hulporganisaties na kritiek over het verdelen van de donaties een dringende oproep, met de zin: "Dwing ons niet te kiezen wie we wel of geen hulp verlenen".

Dat advies werpt nu zijn vruchten af, zegt actievoorzitter Harm Goossens. "Donaties komen op dit moment op volle snelheid binnen. Nederland geeft hiermee een duidelijke boodschap af: deze Giro555-actie gaat om mensen in nood, ongeacht waar je vandaan komt. We zien en horen dat steeds meer mensen zich in die boodschap herkennen en zich achter de nationale actie scharen."

Critici willen niet dat donatiegeld naar Israël gaat. Anderen zijn bang dat het geld bij Hamas of Hezbollah terechtkomt.

Giro555 benadrukt zelf "altijd los en onafhankelijk" te werken "van formele of feitelijke machthebbers, zodat voedsel, medicijnen of sanitaire basisvoorzieningen terechtkomen bij hen die dat het hardst nodig hebben. Ook spreken we ons uit tegen terreur en disproportioneel geweld en eisen we dat onze collega's vrij en veilig hun werk kunnen doen."

Ander karakter

Komende woensdag heeft de landelijke actiedag van Giro555 een iets anders karakter dan bijvoorbeeld de inzamelingsactie voor Oekraïne, in 2022. RTL, Talpa en de Nederlandse Publieke Omroep zullen gezamenlijk een uitzending verzorgen, maar deze is niet avondvullend.

"Woensdag wordt inderdaad geen vol avondprogramma, en dat is heel gepast. Het is een onderwerp wat zorgvuldigheid vraagt", zei Arjan Lock, voorzitter van het college van omroepen tegen Nieuwsuur.

Maar ook niet alle omroepen van de NPO zouden achter de actie staan. "Ik heb begrepen dat twee kleinere omroepen niet meedoen", zegt Goossens. Om welke omroepen het gaat, zei hij niet te weten.