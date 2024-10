ANP Arnold Karskens

NOS Nieuws • vandaag, 14:49 'Wijdverbreide angstcultuur' bij omroep Ongehoord Nederland

Onder leiding van Arnold Karskens was er bij Ongehoord Nederland (ON) sprake van een wijdverbreide angstcultuur. Dat staat in een vandaag verschenen rapport over de omroep. Naar aanleiding van het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de raad van toezicht, werd Karskens vrijdag ontslagen als bestuursvoorzitter en lid van het bestuur.

De man die de omroep eind 2019 mede oprichtte, was in augustus door de raad van toezicht al achtereenvolgens op non-actief gesteld en voorlopig geschorst. Hij sprak toen, en opnieuw vrijdag in een persverklaring op X, van een coup tegen hem door de toezichthouders en vindt dat het onderzoek "aan alle kanten rammelt". De verwijten aan zijn adres zijn "oncontroleerbare anonieme verdachtmakingen over vermeend grensoverschrijdend gedrag". Karskens was vanmiddag niet bereikbaar voor de NOS.

"Elf medewerkers hebben zich in een brief positief uitgelaten over mijn functioneren, maar hun mening wordt niet meegenomen", zegt hij. De onderzoekers schrijven dat er drie medewerkers hebben aangegeven dat het schorsen van Karskens onnodig was.

Volgens het rapport, opgesteld door een trainings- en adviesbureau uit Ermelo, heerste voor het gedwongen vertrek van Karskens bij ON een verstoorde werkcultuur, "waarin medewerkers zich niet vrij voelden om hun mening te uiten, misstanden te melden of op een constructieve manier samen te werken". Dat lag volgens de onderzoekers vooral aan het leiderschap van Karskens. Zijn wil was wet: hij "verwachtte gehoorzaamheid en respect" omdat het "zijn omroep betrof".

Intimidatie

Op de werkvloer waren intimidatie, verbaal geweld, pesten en machtsmisbruik aan de orde van de dag, staat in het rapport. Karskens kwam volgens een geïnterviewde vaak erg dicht bij als hij iets wilde zeggen, soms op een paar centimeter van je gezicht. "Dat voelde zeer intimiderend, vooral als je het niet met hem eens was."

Medewerkers zeiden tegen de onderzoekers dat ze zich vaak onder druk gezet voelden om zonder tegenwerpingen mee te gaan in de beslissingen van Karskens, zelfs als ze het daar niet mee eens waren. Volgens de geïnterviewden kon hij anders uitbarsten. Karskens kwam "vaak schreeuwend binnen als hij niet tevreden was met ons werk" en begon eens "te schreeuwen dat hij de expert was en dat we niets zonder hem konden doen. Bovendien zou hij met baanverlies hebben gedreigd.

Ook zou er sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdende opmerkingen door Karskens. Hij zou over een vrouwelijke collega die wegliep hebben gezegd dat ze een "lekker kontje had." Ook zou Karskens tegen een medewerkster hebben gezegd dat zij te korte kleding droeg, omdat ze hem wilde verleiden. "Hij is 70, waar slaat het op?", was haar reactie aan de interviewers.

Hoog personeelsverloop

De negatieve werkomgeving leidde tot een hoog verloop van personeel en een hoog ziekteverzuim. In de paar jaar dat de omroep bestaat, zijn er volgens het rapport vijftien medewerkers vertrokken. "Op een (huidig) personeelsbestand van twintig medewerkers is dit hoog te noemen", schrijven de onderzoekers.

Ze zeggen dat ze interviews hielden met achttien van de twintig medewerkers. Alleen de twee tijdelijke bestuurders - oud-PVV-Kamerlid Harm Beertema (interim-voorzitter) en zakelijk directeur Nienke van Herksen van der Meijden - werden niet geïnterviewd. Ook twee oud-medewerkers zijn gevraagd naar hun bevindingen.

Karskens weigerde volgens de onderzoekers, ondanks herhaaldelijke verzoeken, om op hun voorwaarden met hem te spreken. Zo zou hij hebben geëist dat de anonimiteit van de werknemers werd opgeheven. "Al hun bronnen worden anoniem opgevoerd. Wat valt er te verbergen, vraag ik me dan af", stelde Karskens vrijdag.