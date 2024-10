ANP

NOS Sport • vandaag, 10:54 'Bad boy' Kyrgios (29) plant rentree in proftennis: 'Wil grandslam winnen'

Het lijkt erop dat de tenniswereld een kleurrijk figuur terugkrijgt. Nick Kyrgios werkt aan een terugkeer op de tennisbaan, zo laat hij weten aan het Australische nieuwsplatform Code Sports.

De 29-jarige Kyrgios hintte veelvuldig op een pensioen als topsporter en kwam de laatste twee jaar nog maar één keer in actie op de ATP-tour. Maar nu heeft hij zijn zinnen gezet op de winst van een grandslamtoernooi. "Dat zal iedereen die aan mij twijfelt de mond snoeren. Het is mijn diepste motivatie"

"Ik heb vrijwel iedereen verslagen die boven me stond op de wereldranglijst, de finale van een grandslam gehaald, titels veroverd en geld verdiend. Mijn enige doel is nog het winnen van een grandslam. Nu ook Rafael Nadal zijn afscheid heeft aangekondigd en Novak Djokovic al 37 is, denk ik dat het in onze sport meer open ligt dan ooit."

Kyrgios wil meedoen aan de World Tennis League in Abu Dhabi (19-22 december) en in januari de Australian Open spelen in zijn thuisland.

Bad boy

Kyrgios vergaarde gedurende zijn loopbaan een reputatie als 'bad boy'. Regelmatig kreeg hij het aan de stok met umpires en het publiek, of leek hij zijn wedstrijden niet serieus te nemen door trickshots te proberen: slagen die er spectaculair uitzien maar een kleine kans van slagen hebben.

Tegelijkertijd is Kyrgios wel een begaafd tennisser. Hij haalde in 2022 nog de finale van Wimbledon en stond geruime tijd in de top twintig van de wereldranglijst.

Buiten de tennisbaan kwam Kyrgios in opspraak door een rechtszaak die ging over de mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij bekende schuld, maar werd vrijgesproken omdat de rechter de mishandeling te licht vond en het risico op herhaling niet aanwezig achtte.

ANP Nick Kyrgios als commentator tijdens de US Open vorige maand

Kyrgios laat nu weten te balen van zijn reputatie: "Ik ben geen slechte jongen. Ik val een beetje uit de toon in vergelijking met normale tennissers en daardoor ben ik gebrandmerkt."

In een eerder stadium liet Kyrgios al weten dat hij tijdens zijn loopbaan kampte met suïcidale gedachten en dat hij zich geregeld vergreep aan alcohol en drugs.

Door alle perikelen buiten de baan en blessureleed kwam Kyrgios de laatste jaren amper nog in actie. Hij was voor de tennisfan nog wel te horen, want hij was regelmatig actief als commentator bij grote toernooien.