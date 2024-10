Wekdienst 14/10: Kort geding Westerwolde tegen COA • Inhoudelijke zaak moord Gino

Goedemorgen! De gemeente Westerwolde en het COA staan opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. Daarnaast begint de inhoudelijke zaak tegen de verdachte die terechtstaat voor de moord op de 9-jarige Gino.

Eerst het weer: Vrij veel bewolking, en vooral in het midden en zuiden van het land regen. In de loop van de middag klaart het op. Het wordt niet warmer dan 9 tot 12 graden.

Bij een drone-aanval op een legerbasis in het midden van Israël zijn 4 Israëlische militairen om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van het leger. Meer dan 50 militairen raakten gewond; 7 van hen zijn er slecht aan toe.

Het Israëlische leger zegt dat Hezbollah achter de aanval bij de stad Binyamina zit. Volgens Israëlische media vuurde Hezbollah twee drones af. Eén drone is door de luchtverdediging neergehaald. De tweede drone trof de kazerne bij Binyamina.

Hoewel je in de meditatieruimte op de Universiteit van Maastricht "alles mag doen wat goed voelt", was seks hebben niet de bedoeling. Toch gebeurde dat in het 'mindfulnest', dat daarom nu wordt weggehaald.