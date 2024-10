Judith de Kom, die streed voor eerherstel vader Anton de Kom, overleden

Wie was Anton de Kom?

Anton de Kom (1898-1945) wordt gezien als een van de belangrijkste gezichten van de antikoloniale beweging aan het begin van de twintigste eeuw. Hij streed tegen kolonialisme en racisme, onder meer door in Nederland lezingen te geven over het slavernijverleden in zijn thuisland Suriname.

De Nederlandse koloniale autoriteiten beschouwden hem als staatsgevaarlijk en verbanden hem en zijn familie van Suriname naar Nederland. Daar schreef hij Wij slaven van Suriname, waarin de geschiedenis van het land voor het eerst werd beschreven vanuit een antikoloniaal perspectief.

Toen het kabinet excuses aanbood voor het slavernijverleden, verwees toenmalig premier Rutte naar het boek. Daaruit blijkt volgens hem dat er "geen maat stond op de wreedheid en willekeur" in het slavernijsysteem.

In de Tweede Wereldoorlog sloot De Kom zich aan bij het communistisch verzet. In 1944 werd hij opgepakt. Hij stierf kort voor de bevrijding in april 1945 in een kamp in Noord-Duitsland.