NOS Nieuws • vandaag, 04:53 China start opnieuw militaire oefeningen rond Taiwan

China is begonnen met grootschalige militaire oefeningen in de zee rond Taiwan. Aan de oefening doen marineschepen en gevechtsvliegtuigen mee. Een kaart die Peking online heeft gezet toont dat de strijdkrachten actief zijn in zes gebieden ten noorden, oosten en westen van Taiwan.

Het communistische China erkent het democratische Taiwan niet als soevereine staat, maar ziet het als afvallige provincie. Tussen de landen zijn al lange tijd toenemende spanningen. Het Chinese leger noemt de acties van vandaag onder meer "een sterke afschrikking voor de separatistische troepen".

AFP / CHINA'S PEOPLE'S LIBERATION ARMY (PLA) EASTERN THEATRE COMMAND Peking heeft deze kaart gedeeld van gebieden waar het leger actief is

De Taiwanese regering spreekt van een schaamteloze provocatie door China. Het leger was zondag al in hoogste staat van paraatheid gebracht, nadat een Chinees vliegdekschip op de radar was gesignaleerd.

China heeft zelf niets gezegd over de omvang van de manoeuvres. Ook een einddatum voor de oefening is niet genoemd. Taiwan zegt dat het in ieder geval 25 vliegtuigen, zeven marineschepen en vier andere schepen heeft gesignaleerd.

Toespraak president Lai

De start van de Chinese acties volgt op een toespraak van de Taiwanese president Lai op 10 oktober, de nationale feestdag van Taiwan. Lai herhaalde toen zijn belofte om zich "te verzetten tegen annexatie of een inbreuk op onze soevereiniteit".

Lai staat kritisch tegenover China. Kort na zijn inauguratie hield China ook militaire oefeningen in de zeeën rond Taiwan. Die hadden de naam Joint Sword 2024A, die van vandaag Joint Sword 2024B.