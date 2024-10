DNA-onderzoek: Christoffel Columbus kwam waarschijnlijk uit Spanje

Wie was Christoffel Columbus?

Christoffel Columbus was een koopman en zeevaarder die in de vijftiende eeuw handel dreef met landen als India. Hij geloofde dat India ook bereikt kon worden via het westen, wat volgens hem een kortere route was dan de gebruikelijke oostelijke route.

Om deze route te kunnen uitproberen, vroeg Columbus om hulp bij het Spaanse koningshuis, die de plannen van Columbus wel zagen zitten en hem besloot te steunen in zijn reis via het westen naar India. In augustus 1492 vertrok hij in westelijke richting, waar hij drie maanden later Amerika 'ontdekte' als eerste Europeaan. Hij was in de veronderstelling India te hebben bereikt, maar was eigenlijk in het Caribisch gebied beland.

Columbus staat nu bekend als eerste Europeaan die Amerika bereikte, maar er zijn ook betrouwbare theorieën die ervan uitgaan dat Vikingen al eerder Amerika bereikten rond het jaar 1000.

De 'ontdekking' van Colombus wordt als beginpunt van Europees kolonialisme in Amerika gezien, omdat na zijn aankomst Europese landen in grote mate delen van Amerika koloniseerden.