Trinidad en Tobago wijzigt wapen, beroemde schepen van Columbus verdwijnen

Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna:

"Columbus wordt op het eiland echt als koloniaal symbool gezien. Vanuit de burgerbeweging is er al heel lang protest tegen een standbeeld van de ontdekkingsreiziger in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad en Tobago.

Hij wordt in de geschiedenisboeken als de 'ontdekker' van Zuid-Amerika en de Cariben gezien. Maar na de komst van Columbus begon de uitroeiing van de inheemse bevolking op het continent. Daarom wil een deel van de bevolking een eigen nationale symbool, en niet meer Columbus, die van de genocide op de inheemse bevolking wordt beschuldigd.

In steeds meer landen in de regio is er een dekolonisatieproces, waarbij de straatnamen die naar koloniale overheersers zijn vernoemd worden vervangen. In Suriname is in 2015 het wapen van de West-Indische compagnie (WIC) van het presidentieel paleis gehaald. Daarvoor in de plaats kwam een wapen met daarop twee inheemse strijders."