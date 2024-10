EPA Jannik Sinner

NOS Sport • vandaag, 12:34 Sinner pakt toernooiwinst in Shanghai, Djokovic blijft op 99 titels staan

Jannik Sinner heeft voor het eerst het masterstoernooi van Shanghai op zijn naam geschreven. De aanvoerder van de wereldranglijst was na een gelijkopgaande eerste set uiteindelijk een maatje te groot voor Novak Djokovic, die op 99 toernooizeges blijft staan: 7-6 (4), 6-3.

De eerste set, waarin de twee elkaar vanaf de baseline bestookten maar niet aan breekpunten toekwamen, draaide uit op een tiebreak. Daarin keek Djokovic, die zijn laatste drie opslagbeurten op love had gewonnen, al snel tegen een 4-0 achterstand aan en die marge wist hij niet meer weg te werken. Sterker, hij hielp Sinner een extra handje met een onnodige misser aan het net op 3-5.

AFP Novak Djokovic

Djokovic, die in de eerste set één punt meer had gemaakt dan zijn opponent (37 om 36), leek in de tweede set de servicedraad meteen weer op te pakken, maar zag op 0-1 Sinner van 0-40 terugkomen tot 40-40. De Serviër haalde de pas eerste deucegame van de wedstrijd vervolgens alsnog binnen.

Eerste breekpunten

Het was wel een teken dat Sinner steeds meer in de melk te brokkelen kreeg in de servicegames van Djokovic en dat benadrukte hij in de volgende opslagbeurt van de huidige nummer vier van de wereld. Hij sloeg zich niet alleen naar de eerste breekpunten van het duel, hij benutte er ook direct eentje met een prachtig in de loop genomen forehand langs de lijn: 1-3.

AFP Roger Federer en Carlos Alcaraz, geïnteresseerde toeschouwers bij de finale

Er was daarna voor Djokovic, onder het toeziend oog van twintigvoudig grandslamwinnaar Roger Fereder en de huidige nummer twee van de wereld Carlos Alcaraz, geen redden meer aan tegen de solide spelende Sinner. De Italiaan sloot de wedstrijd af met zijn negende ace.

Sinner boekte in Shanghai, waar Djokovic zijn vorige vier finales allemaal had gewonnen, zijn zevende toernooizege van het seizoen. Anderhalve week geleden was in de finale van het toernooi in Peking de Spanjaard Alcaraz nog te sterk geweest voor Sinner, tegen wie na eerdere vrijspraak nog een dopingzaak loopt.