Marc Santisteve Ortiz Sergiño Dest tijdens de opening van zijn voetbalveld in Almere

NOS Voetbal • vandaag, 08:43 Revaliderende Dest even de ster van Almeerse Filmwijk: 'Eindelijk licht in de tunnel' Franklin Stoker redacteur NOS Sport

Sergiño Dest heeft het mentaal zwaar gehad met de gescheurde kruisband die hij in april opliep. De Amerikaanse vleugelback van PSV, die nog aan het revalideren is, heeft die negatieve gevoelens inmiddels achter zich gelaten en straalt dat vrijdag ook uit bij de opening van zijn eigen voetbalveld in Almere.

"Ronaldinho, kennen jullie die? Heel goed!" Dest verbaast zich tijdens het uitdelen van handtekeningen met een brede glimlach over de feitenkennis van de Almeerse jeugd. De jongeren verdringen zich op dat moment rondom hun voetbalheld, die in Filmwijk, de buurt waar hij opgroeide, een speciaal Sergiño Dest-voetbalveldje heeft laten aanleggen.

'Kinderen moeten meer naar buiten'

De 23-jarige voetballer heeft niet zomaar dit initiatief genomen. "Ik vind het belangrijk dat kinderen achter de spelcomputer vandaan komen. Ze moeten sporten, want dat zorgt voor plezier, fitheid en verbondenheid. In mijn tijd speelden we veel meer buiten. Ik wil dat dit terugkomt."

Het is een punt van zorg in de maatschappij. Of het nou om games of televisieseries kijken gaat, jongeren komen steeds minder buiten. Dest hoopt met zijn voetbalveld een steentje bij te dragen om de jeugd sneller achter 'het scherm' vandaan te krijgen.

De voetballer, die een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder heeft, voelt sowieso een grote connectie met zijn geboorteplaats Almere. Zo bezocht hij in 2020 zijn voormalige basisschool om kinderen te motiveren en te inspireren. Probeer alles uit het leven te halen, hoe lastig dat soms ook is. Dat is zijn motto.

Sla de carrousel over NOS/Franklin Stoker De toegestroomde Almeerse jeugd op de foto met Sergiño Dest

NOS/Franklin Stoker Het Sergiño Dest-voebalveld in de Filmwijk in Almere

NOS/Franklin Stoker Sergiño Dest verricht met twee jonge voetballers de opening van zijn voetbalveld in Almere.

Ook tijdens de zonovergoten vrijdagmiddag aan het Walt Disneyplantsoen hoopt Dest de toegestroomde jeugd te overtuigen. Hij heeft niets aan het toeval overgelaten voor de ruim driehonderd belangstellenden. Er is een hapje en drankje voor iedereen en met een barista is ook aan de koffieliefhebbers gedacht.

"Ik geniet hiervan. Kijk hoeveel mensen hier zijn. Ik voel waardering en liefde. Dat maakt mij ontzettend trots", geniet hij met volle teugen.

Rentree in februari?

Een stuk minder goed ging het met Dest toen hij in april tijdens de training een kruisband in zijn rechterknie afscheurde. Hij heeft daar een flinke klap van gehad. "Vooral omdat ik zo'n goed seizoen had bij PSV. De transferperiode kwam eraan en ik miste de Copa America", legt hij uit.

Dest speelde op het moment van zijn blessure op huurbasis voor PSV en mikte in de voorbije transferzomer op een topclub uit een grote competitie. "Door mijn blessure werd mijn pad anders. Maar ik waardeerde het enorm dat PSV ondanks mijn blessure een contract aanbood."

Hij was afgelopen seizoen een van de drijvende krachten achter het succesjaar van PSV, waarin de club de landstitel veroverde en de achtste finales van de Champions League bereikte. Dest kwam tot 37 duels, waarin hij twee keer scoorde en zeven assists gaf.

1:12 Dest als smaakmaker en steunpilaar van PSV: hoogstandjes, scoren en assists

Het herstel van zijn blessure gaat de goede kant op. "Ik zie weer licht in de tunnel", verzekert hij. "Ik zit nu in de fase dat ik weer rustig kan hardlopen. Ik hoop dat ik in februari mijn rentree kan maken. Maar ik doe het rustig aan, ik wil niets overhaasten. Voor de winterstop kom ik zeker niet terug."

En dat Dest het nog rustig aan moet doen, blijkt ook wel zodra hij met twee jonge voetballers de opening van zijn veld verricht. Het drietal schiet symbolisch wat ballen in het doel, waarna Dest toch even bedenkelijk kijkt. "Ik moet voorzichtig zijn", vertelt hij tegen een vriend naast hem.

Afleiding buiten het voetbal

De 33-voudig Amerikaans international probeerde afgelopen zomer de frustratie van de kruisbandblessure weg te nemen door dingen buiten het voetbal op te zoeken. Zo ging hij sfeer proeven op de Olympische Spelen in Parijs, maakte hij kennis met Max Verstappen (een fanatieke PSV-supporter) en keerde hij onlangs terug naar Parijs voor een bezoek aan de Fashion Week.

"Als je geblesseerd bent, moet je het wel leuk voor jezelf maken. Ik probeer juist nu even afstand van het voetbal te nemen. Dat maakt mijn revalidatie wat makkelijker", vertelt Dest. "Deze dag hier in Almere maakt daar ook deel van uit, hoewel dit wel met voetbal te maken heeft."

Het deert hem dan ook weinig dat er nog geen einde komt aan de stoet handtekeningenjagers. Er zijn overigens maar weinig jongeren die een selfie met hem willen maken.

Geen schermen, precies zoals Dest het graag wil zien.

Instagram Sergiño Dest Sergiño Dest onlangs tijdens de Fashion Week in Parijs