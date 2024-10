NOS Grote schade in Florida na orkaan Milton

NOS Nieuws • vandaag, 18:02 Zorgen over verzekeringscrisis Florida groeien na orkaan Milton Ryan Hermelijn correspondent Verenigde Staten

Toen meteorologen aankondigden dat orkaan Milton een desastreuze koers over het zuiden van Florida zou volgen, wist de 24-jarige Nick Weppner uit Sarasota dat hij aan de slag moest. En dat betekende dat hij zijn oude legertruck, "gewoon voor de lol gekocht", moest inzetten voor serieuzer werk. Weppner is zelfredzaam, maar maakt zich zorgen over hoe moeilijk het voor inwoners wordt om zich nog te verzekeren tegen extreem weer.

Het is geen alledaags gezicht: een M923 truck van zo'n 9 meter lang en 3 meter hoog, in een vorig leven bestuurd door Amerikaanse mariniers. Bedoeld om duizenden kilo's aan lading te vervoeren over elk terrein en in alle weersomstandigheden.

Ideaal dus in een gebied waar de tweede orkaan in twee weken tijd overheen is geraasd. Wegen zijn overstroomd of moeilijk begaanbaar, dus hulp is nog schaars.

Mensen helpen

"Ik heb niet veel geslapen, zegt Weppner droogjes. "Nadat de orkaan hier in Siesta Key aan land was gekomen, zaten we om 03.00 uur 's ochtends al op de weg en hebben we de hele dag mensen geholpen."

Met zijn vrachtwagen en zijn vrienden heeft Weppner mensen in veiligheid in gebracht, wegen vrijgemaakt, en eten en flesjes water uitgedeeld.

Vragen naar zijn politieke voorkeur is niet nodig. Zijn vrienden dragen petjes met daarop: 'Never Surrender. Make America Great Again' en 'FJB', wat staat voor 'Fuck Joe Biden'. Voor Weppner en zijn vrienden is het duidelijk dat ze op zichzelf zijn aangewezen. "De lokale overheid doet z'n best, maar we hebben de federale rampenbestrijdingsdienst hier nog niet gezien."

Sla de carrousel over NOS De vrachtwagen waar Nick mensen mee helpt

NOS Met de vrachtwagen worden bewoners van Florida geholpen

NOS Schade aan huizen na orkaan Milton

Tijdens de hobbelige rit op zijn reusachtige wagen krijgen we een goed overzicht van de schade in het stadje. Het is een kilometerslange parade van gehavende bankstellen, kasten, matrassen en andere spullen langs de weg. Ze zijn meegesleurd door het water en de wind en onherstelbaar beschadigd. Dit zijn niet alleen de sporen van Milton, maar ook van orkaan Helene die op 26 september noordelijker in Florida aan land kwam.

Door het natuurgeweld moeten honderdduizenden mensen hun leven en hun huis weer opbouwen. Daarvoor kloppen ze aan bij hun verzekeraar. Maar volgens Weppner, die zelf voor een verzekeringsmaatschappij werkt, komen huiseigenaren van een koude kermis thuis.

"De mensen die nu nog verzekerd zijn, zullen hun claim uitbetaald krijgen, maar daarna kunnen ze waarschijnlijk hun verzekering niet meer vernieuwen." Volgens hem worden de kosten voor verzekeraars in Florida veel te hoog door het toenemende extreme weer.

Hoge premies

De exodus van grote verzekeraars uit de Sunshine State in de laatste jaren onderstrepen zijn stelling. Als de verzekeringsmaatschappijen al polissen blijven aanbieden, vragen ze zeer hoge premies voor een uitgekleed dekkingspakket.

Ook staten als Californië en Louisiana die vanwege bosbranden, aardbevingen en overstromingen ook als risicovol zijn aangemerkt, zien het aanbod van verzekeringsmaatschappijen snel afnemen. Dat leidt tot stijgende prijzen en steeds minder keuzevrijheid voor huiseigenaren, die het soms niet meer kunnen opbrengen in een bepaald gebied te wonen en uiteindelijk ook vertrekken.

Door de extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering laait in de VS de discussie op over de leefbaarheid in risicogebieden. De keuzes die verzekeringsmaatschappijen maken zijn daar een goede indicator van. Experts zijn somber over de situatie.

NOS Een omgewaaid bord van Trump na orkaan Milton

In een interview aan nieuwswebsite Vox zegt Dave Jones, die leiding gaf aan de regulering van de verzekeringsmarkt in Californië, dat "Amerika is begonnen is aan een gestage mars naar een onverzekerbare toekomst".

Voor Weppner is die toekomst al aangebroken. Hij kijkt naar de puinhopen in de straten en zegt: "Het gaat hier om de slachtoffers, dat is de echte tragedie. Die gaan hierdoor failliet of worden hun huis uitgezet. Het is een drama. "

'Te weinig en te laat'

President Biden brengt morgen een bezoek aan het rampgebied. Maar Weppner is niet onder de indruk: "A day late and a dollar short', oftewel 'te weinig en te laat,' noemt hij de federale respons.

Hij wijst naar de vele bomen die zijn omgewaaid en pakt twee kettingzagen uit zijn laadbak. "Nu gaan we doen waar we voor zijn gekomen: mensen helpen."