Zestien doden en veel schade in Florida door orkaan Milton

Correspondent Rudy Bouma:

"Het dodental is gelukkig stukken minder dan de ruim 230 doden door orkaan Helene, maar er zijn nog wel grote praktische problemen. Op dit moment zitten ruim 2,5 miljoen mensen zonder stroom. Dat waren er eerst 4 miljoen, maar er wordt druk gerepareerd. We zijn vandaag vanuit Georgia naar Florida gereden. Onderweg zagen we veel hoogwerkers naar het zuiden rijden, die nodig zijn om elektriciteitsmasten te herstellen.

De eerste schatting is mogelijk 50 miljard dollar aan verzekerde schade. Dan heb ik het alleen over Milton, niet over Helene, die ook over Florida trok. Dan denk je misschien: als je verzekerd bent, heb je geen probleem. Maar de verzekeringspremies in Florida rijzen door al die natuurrampen inmiddels de pan uit, en dit is al de derde orkaan dit jaar in Florida.

Sommige verzekeraars hebben de staat verlaten omdat ze simpelweg geen rendabel verdienmodel meer zien. Omdat die orkanen samenhangen met het warme zeewater in de Golf van Mexico, gaat het er niet beter op worden, integendeel."