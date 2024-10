Na vijf verloren finales op rij heeft Neptunus twintigste honkbaltitel eindelijk binnen

De honkballers van Neptunus hebben eindelijk hun twintigste landstitel binnen. Na vijf verloren finales op rij wonnen de Rotterdammers in Bussum met 5-1 van HCAW en beslisten zo de Holland Series met 4-0 in hun voordeel. Met een hoofdrol voor Stijn van der Meer, die drie punten binnen sloeg.

Neptunus had ook al de eerste drie wedstrijden van de best-of-seven-serie gewonnen. Vorige week zaterdag werd het 5-3 in Rotterdam, een dag later 3-2 in Bussum. Gisteravond ging de derde wedstrijd met 16-6 op eigen veld ook naar Neptunus, dat het karwei vandaag kon afmaken,