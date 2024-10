ANP Aryna Sabalenka

Met service worstelende Sabalenka tegen Chinese Zheng in WTA-finale Wuhan

Aryna Sabalenka heeft zaterdag in het Chinese Wuhan de finale bereikt door Coco Gauff in drie sets (1-6, 6-4, 6-4) te verslaan. Sabalenka won in 2018 en 2019 in Wuhan en was er al vijftien duels ongeslagen. In de finale treft Sabalenka de Chinese Qinwen Zhang, die in twee sets (6-3, 6-4) haar landgenoot Xinyu Wang versloeg.

Het toernooi van Wuhan, een zogenoemd WTA 1000-toernooi, vormt het hoogtepunt van de Aziatische tournee.

Gauff, vorige week nog winnares van het toernooi in Peking, had maling aan de statistieken van Sabalenka op het Chinese hardcourt. De Amerikaanse domineerde met haar opslag, waaraan ze recentelijk flink gesleuteld heeft. Bij Sabalenka haperde die opslag: pas bij 0-5 verzilverde ze haar opslag voor het eerst.

Sabalenka herpakte zich en set twee, met liefst zeven breaks, viel de kant van de Belarussische op. Daarna had ze even de regie, maar in set drie kwam Gauff van 0-3 weer langszij: 4-4. Sabalanka maakte het vervolgens op het tweede matchpoint wel af.

Later op de dag rekende in de andere halve finale in een Chinees duel Zheng af met Wang. In beide sets zette Zheng, de mondiale nummer zeven, Wang onder druk tijdens haar servicebeurten tegen het einde van de set. Klinisch maakte Zheng het karwei af in de tiende game van set twee: op het eerste matchpoint was het direct raak.

De finale tussen Sabalenka en Zheng vindt zondag plaats.