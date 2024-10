ANP Jannik Sinner

NOS Sport • vandaag, 13:12 Tsjech Machác imponeert, maar Sinner gaat naar finale ATP-toernooi Shanghai

Hij moest zich er flink voor inspannen, maar Jannik Sinner heeft de finale bereikt van het masterstoernooi in Shanghai. De Italiaan hield de Tsjech Tomás Machác van diens eerste mastersfinale af: 6-4, 7-5.

Machác, de mondiale nummer 33, speelde een uitstekend toernooi in China. In de kwartfinales had de 23-jarige Tsjech al Carlos Alcaraz verrast en hij gaf de nummer één van de wereld Sinner ook een lastige middag.

De sterk spelende Machác kwam op 2-0, maar de Italiaan was iets vaster vanaf de baseline. Hij maakte zelf amper fouten en dwong die, door soms ineens te vertragen, wel af bij zijn tegenstander.

Machác had met mokerslagen in de tweede set licht de overhand. Sinner kreeg het lastig, werkte op 4-4 breakpoints weg en drukte daarna toch door. Machác kwam in game twaalf nog op 30-0, maar de laatste vier punten gingen naar de Italiaan.

Federer op tribune

Het duel in China werd bekeken door Roger Federer, die een aantal dagen in Shanghai is. "We houden van je, Roger", schreeuwde een van de Chinese fans tijdens de wedstrijd vanaf de tribune. "En ik dan?" vroeg Machác, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg. Ook Federer, die eerder deze week zijn voormalige rivaal Rafael Nadal zijn afscheid zag aankondigen, kon een lach niet onderdrukken.

Sinner neemt het zondag in de finale mogelijk op tegen Novak Djokovic, die zaterdagmiddag in de halve eindstrijd de Amerikaan Taylor Fritz treft.

Vorig jaar werd het masterstoernooi in China gewonnen door de Pool Hubert Hurkacz.