X / WarTranslated De installatie op deze foto komt overeen met openbare gegevens over de installatie in Rovenky

NOS Nieuws • vandaag, 12:06 Oekraïens leger: groot oliedepot in door Russen bezette regio Loehansk geraakt

Oekraïne heeft vannacht een oliedepot aangevallen in de door Rusland bezette regio Loehansk in het oosten van het land, meldt het leger in een verklaring. Volgens de strijdkrachten gebruikt Rusland het oliedepot voor bevoorrading. "Op deze basis werden olie en olieproducten opgeslagen die met name werden geleverd aan het Russische leger", staat in de verklaring.

Na de aanval, die vermoedelijk met drones is uitgevoerd, brak een grote brand uit. Een aantal drones zou door de Russen zijn neergehaald.

Oekraïne valt vaker door Rusland gebruikte wapen- en brandstofdepots aan, ook in Rusland zelf. De aanval van vannacht zou de de derde aanval zijn in twee jaar tijd op het oliedepot in Rovenky.

In de verklaring van de Oekraïense strijdkrachten staat verder dat de luchtverdediging vannacht 24 Russische aanvalsdrones heeft neergehaald. Bij vier drones is dat niet gelukt. Of die schade hebben aangericht is niet duidelijk.

Rusland heeft niet gereageerd op de Oekraïense verklaring.

Vandaag zou de Oekraïense president Zelensky zijn langverwachte "overwinningsplan" presenteren aan zijn bondgenoten op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland. Maar de top is uitgesteld omdat de Amerikaanse president Biden had afgezegd vanwege orkaan Milton.